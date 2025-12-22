- 자본
트레이드:
139
이익 거래:
97 (69.78%)
손실 거래:
42 (30.22%)
최고의 거래:
2 176.00 USD
최악의 거래:
-445.00 USD
총 수익:
22 394.50 USD (199 682 pips)
총 손실:
-5 493.50 USD (48 512 pips)
연속 최대 이익:
10 (1 730.90 USD)
연속 최대 이익:
3 283.90 USD (8)
샤프 비율:
0.37
거래 활동:
78.02%
최대 입금량:
4.19%
최근 거래:
20 시간 전
주별 거래 수:
9
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
21.55
롱(주식매수):
71 (51.08%)
숏(주식차입매도):
68 (48.92%)
수익 요인:
4.08
기대수익:
121.59 USD
평균 이익:
230.87 USD
평균 손실:
-130.80 USD
연속 최대 손실:
4 (-779.30 USD)
연속 최대 손실:
-779.30 USD (4)
월별 성장률:
23.75%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
134.90 USD
최대한의:
784.30 USD (2.39%)
상대적 삭감:
잔고별:
3.44% (783.30 USD)
자본금별:
6.19% (1 376.00 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.dmb
|135
|XAGUSD.dmb
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +2 176.00 USD
최악의 거래: -445 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +1 730.90 USD
연속 최대 손실: -779.30 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "PTDidiMaxBerjangka-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
123%
3
3.1K
USD
USD
20K
USD
USD
11
0%
139
69%
78%
4.07
121.59
USD
USD
6%
1:100
Agni is a very skilled XAUUSD trader! I've been copying the signal for not a long time but, even in a small $350 initial balance account, it already paid the subscription (which is not the cheapest here in MQL5). This is an insanely good return. Keep up the great work!