통화 / USGO
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
USGO: U.S. GoldMining Inc
9.21 USD 0.01 (0.11%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
USGO 환율이 오늘 -0.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 9.00이고 고가는 9.46이었습니다.
U.S. GoldMining Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
USGO News
- U.S. GoldMining appoints mining veteran Barry Olson as special advisor
- U.S. GoldMining Inc. (USGO) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Alaska road project to connect Whistler gold-copper site moves forward
- Alaska plans road infrastructure to Whistler gold-copper project
- GoldMining advances gold-copper strategy as copper prices surge
- U.S. GoldMining to begin exploration at Alaska gold-copper project
- U.S. GoldMining discloses unaudited interim financials from parent company
- U.S. GoldMining highlights Whistler project amid rising copper prices
- U.S. GoldMining Highlights Exploration Potential at the Muddy Creek Mineral System, Including Historic High Grade Rock Grab Samples up to 111.50 g/t Au, Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- U.S. GoldMining Inc. Selects Ausenco to Deliver Initial Economic Assessment At Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- U.S. GoldMining to Join Russell 3000 Index
- U.S. GoldMining Highlights Northern Exploration Targets at the Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- U.S. GoldMining Provides Update on Exploration Targets at the Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- Trump's Executive Order Fuels Investor Speculation Over Alaskan Resources - Northern Dynasty Minerals (AMEX:NAK)
일일 변동 비율
9.00 9.46
년간 변동
7.26 14.42
- 이전 종가
- 9.22
- 시가
- 9.23
- Bid
- 9.21
- Ask
- 9.51
- 저가
- 9.00
- 고가
- 9.46
- 볼륨
- 90
- 일일 변동
- -0.11%
- 월 변동
- 0.66%
- 6개월 변동
- -6.88%
- 년간 변동율
- 6.47%
20 9월, 토요일