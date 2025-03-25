Devises / USGO
USGO: U.S. GoldMining Inc
9.21 USD 0.01 (0.11%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de USGO a changé de -0.11% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.00 et à un maximum de 9.46.
Suivez la dynamique U.S. GoldMining Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
USGO Nouvelles
- U.S. GoldMining appoints mining veteran Barry Olson as special advisor
- U.S. GoldMining Inc. (USGO) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Alaska road project to connect Whistler gold-copper site moves forward
- Alaska plans road infrastructure to Whistler gold-copper project
- GoldMining advances gold-copper strategy as copper prices surge
- U.S. GoldMining to begin exploration at Alaska gold-copper project
- U.S. GoldMining discloses unaudited interim financials from parent company
- U.S. GoldMining highlights Whistler project amid rising copper prices
- U.S. GoldMining Highlights Exploration Potential at the Muddy Creek Mineral System, Including Historic High Grade Rock Grab Samples up to 111.50 g/t Au, Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- U.S. GoldMining Inc. Selects Ausenco to Deliver Initial Economic Assessment At Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- U.S. GoldMining to Join Russell 3000 Index
- U.S. GoldMining Highlights Northern Exploration Targets at the Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- U.S. GoldMining Provides Update on Exploration Targets at the Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- Trump's Executive Order Fuels Investor Speculation Over Alaskan Resources - Northern Dynasty Minerals (AMEX:NAK)
Range quotidien
9.00 9.46
Range Annuel
7.26 14.42
- Clôture Précédente
- 9.22
- Ouverture
- 9.23
- Bid
- 9.21
- Ask
- 9.51
- Plus Bas
- 9.00
- Plus Haut
- 9.46
- Volume
- 90
- Changement quotidien
- -0.11%
- Changement Mensuel
- 0.66%
- Changement à 6 Mois
- -6.88%
- Changement Annuel
- 6.47%
20 septembre, samedi