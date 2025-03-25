Валюты / USGO
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
USGO: U.S. GoldMining Inc
9.44 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс USGO за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.03, а максимальная — 9.74.
Следите за динамикой U.S. GoldMining Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости USGO
- U.S. GoldMining appoints mining veteran Barry Olson as special advisor
- U.S. GoldMining Inc. (USGO) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Alaska road project to connect Whistler gold-copper site moves forward
- Alaska plans road infrastructure to Whistler gold-copper project
- GoldMining advances gold-copper strategy as copper prices surge
- U.S. GoldMining to begin exploration at Alaska gold-copper project
- U.S. GoldMining discloses unaudited interim financials from parent company
- U.S. GoldMining highlights Whistler project amid rising copper prices
- U.S. GoldMining Highlights Exploration Potential at the Muddy Creek Mineral System, Including Historic High Grade Rock Grab Samples up to 111.50 g/t Au, Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- U.S. GoldMining Inc. Selects Ausenco to Deliver Initial Economic Assessment At Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- U.S. GoldMining to Join Russell 3000 Index
- U.S. GoldMining Highlights Northern Exploration Targets at the Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- U.S. GoldMining Provides Update on Exploration Targets at the Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- Trump's Executive Order Fuels Investor Speculation Over Alaskan Resources - Northern Dynasty Minerals (AMEX:NAK)
Дневной диапазон
9.03 9.74
Годовой диапазон
7.26 14.42
- Предыдущее закрытие
- 9.45
- Open
- 9.48
- Bid
- 9.44
- Ask
- 9.74
- Low
- 9.03
- High
- 9.74
- Объем
- 81
- Дневное изменение
- -0.11%
- Месячное изменение
- 3.17%
- 6-месячное изменение
- -4.55%
- Годовое изменение
- 9.13%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.