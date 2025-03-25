КотировкиРазделы
USGO: U.S. GoldMining Inc

9.44 USD 0.01 (0.11%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс USGO за сегодня изменился на -0.11%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.03, а максимальная — 9.74.

Следите за динамикой U.S. GoldMining Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости USGO

Дневной диапазон
9.03 9.74
Годовой диапазон
7.26 14.42
Предыдущее закрытие
9.45
Open
9.48
Bid
9.44
Ask
9.74
Low
9.03
High
9.74
Объем
81
Дневное изменение
-0.11%
Месячное изменение
3.17%
6-месячное изменение
-4.55%
Годовое изменение
9.13%
