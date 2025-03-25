货币 / USGO
USGO: U.S. GoldMining Inc
9.39 USD 0.05 (0.53%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日USGO汇率已更改-0.53%。当日，交易品种以低点9.15和高点9.63进行交易。
关注U.S. GoldMining Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
USGO新闻
- U.S. GoldMining appoints mining veteran Barry Olson as special advisor
- U.S. GoldMining Inc. (USGO) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- Alaska road project to connect Whistler gold-copper site moves forward
- Alaska plans road infrastructure to Whistler gold-copper project
- GoldMining advances gold-copper strategy as copper prices surge
- U.S. GoldMining to begin exploration at Alaska gold-copper project
- U.S. GoldMining discloses unaudited interim financials from parent company
- U.S. GoldMining highlights Whistler project amid rising copper prices
- U.S. GoldMining Highlights Exploration Potential at the Muddy Creek Mineral System, Including Historic High Grade Rock Grab Samples up to 111.50 g/t Au, Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- U.S. GoldMining Inc. Selects Ausenco to Deliver Initial Economic Assessment At Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- U.S. GoldMining to Join Russell 3000 Index
- U.S. GoldMining Highlights Northern Exploration Targets at the Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- U.S. GoldMining Provides Update on Exploration Targets at the Whistler Gold-Copper Project, Alaska
- Trump's Executive Order Fuels Investor Speculation Over Alaskan Resources - Northern Dynasty Minerals (AMEX:NAK)
日范围
9.15 9.63
年范围
7.26 14.42
- 前一天收盘价
- 9.44
- 开盘价
- 9.34
- 卖价
- 9.39
- 买价
- 9.69
- 最低价
- 9.15
- 最高价
- 9.63
- 交易量
- 59
- 日变化
- -0.53%
- 月变化
- 2.62%
- 6个月变化
- -5.06%
- 年变化
- 8.55%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值