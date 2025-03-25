Valute / USGO
USGO: U.S. GoldMining Inc
9.21 USD 0.01 (0.11%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio USGO ha avuto una variazione del -0.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.00 e ad un massimo di 9.46.
Segui le dinamiche di U.S. GoldMining Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
9.00 9.46
Intervallo Annuale
7.26 14.42
- Chiusura Precedente
- 9.22
- Apertura
- 9.23
- Bid
- 9.21
- Ask
- 9.51
- Minimo
- 9.00
- Massimo
- 9.46
- Volume
- 90
- Variazione giornaliera
- -0.11%
- Variazione Mensile
- 0.66%
- Variazione Semestrale
- -6.88%
- Variazione Annuale
- 6.47%
21 settembre, domenica