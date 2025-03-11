통화 / JFBR
JFBR: Jeffs' Brands Ltd
4.63 USD 0.07 (1.54%)
부문: 경기순환소비재 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JFBR 환율이 오늘 1.54%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 4.48이고 고가는 4.69이었습니다.
Jeffs' Brands Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JFBR News
- Jeffs’ Brands Targets up to $75M in Launch of AI-Driven Crypto Treasury Strategic Program
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.78%
- Jeffs’ Brands Prepares for Official Launch of Fort’s AI-Based Pest Control App on the Apple iOS and Android Platforms
- What's Going On With jeffs' Brands Today? - Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
- Crude Oil Falls Over 3%; Regulus Therapeutics Shares Spike Higher - INVO Fertility (NASDAQ:IVF), Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
- S&P 500 Falls 2%; Caterpillar Reports Downbeat Q1 Results - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Caterpillar (NYSE:CAT)
- Why Is Jeffs Brands Surging Premarket On Tuesday? - Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
일일 변동 비율
4.48 4.69
년간 변동
0.29 8.40
- 이전 종가
- 4.56
- 시가
- 4.57
- Bid
- 4.63
- Ask
- 4.93
- 저가
- 4.48
- 고가
- 4.69
- 볼륨
- 42
- 일일 변동
- 1.54%
- 월 변동
- -8.68%
- 6개월 변동
- 345.19%
- 년간 변동율
- 36.98%
20 9월, 토요일