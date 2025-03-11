Valute / JFBR
JFBR: Jeffs' Brands Ltd
4.63 USD 0.07 (1.54%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio JFBR ha avuto una variazione del 1.54% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 4.48 e ad un massimo di 4.69.
Segui le dinamiche di Jeffs' Brands Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
4.48 4.69
Intervallo Annuale
0.29 8.40
- Chiusura Precedente
- 4.56
- Apertura
- 4.57
- Bid
- 4.63
- Ask
- 4.93
- Minimo
- 4.48
- Massimo
- 4.69
- Volume
- 42
- Variazione giornaliera
- 1.54%
- Variazione Mensile
- -8.68%
- Variazione Semestrale
- 345.19%
- Variazione Annuale
- 36.98%
21 settembre, domenica