JFBR: Jeffs' Brands Ltd
4.56 USD 0.20 (4.20%)
Setor: Consumo cíclico de demanda Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do JFBR para hoje mudou para -4.20%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 4.52 e o mais alto foi 4.80.
Veja a dinâmica do par de moedas Jeffs' Brands Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
JFBR Notícias
- Jeffs’ Brands Targets up to $75M in Launch of AI-Driven Crypto Treasury Strategic Program
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.78%
- Jeffs’ Brands Prepares for Official Launch of Fort’s AI-Based Pest Control App on the Apple iOS and Android Platforms
- What's Going On With jeffs' Brands Today? - Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
- Crude Oil Falls Over 3%; Regulus Therapeutics Shares Spike Higher - INVO Fertility (NASDAQ:IVF), Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
- S&P 500 Falls 2%; Caterpillar Reports Downbeat Q1 Results - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Caterpillar (NYSE:CAT)
- Why Is Jeffs Brands Surging Premarket On Tuesday? - Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
Faixa diária
4.52 4.80
Faixa anual
0.29 8.40
- Fechamento anterior
- 4.76
- Open
- 4.63
- Bid
- 4.56
- Ask
- 4.86
- Low
- 4.52
- High
- 4.80
- Volume
- 74
- Mudança diária
- -4.20%
- Mudança mensal
- -10.06%
- Mudança de 6 meses
- 338.46%
- Mudança anual
- 34.91%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh