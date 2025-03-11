通貨 / JFBR
JFBR: Jeffs' Brands Ltd
4.56 USD 0.20 (4.20%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JFBRの今日の為替レートは、-4.20%変化しました。日中、通貨は1あたり4.52の安値と4.80の高値で取引されました。
Jeffs' Brands Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JFBR News
- Jeffs’ Brands Targets up to $75M in Launch of AI-Driven Crypto Treasury Strategic Program
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.78%
- Jeffs’ Brands Prepares for Official Launch of Fort’s AI-Based Pest Control App on the Apple iOS and Android Platforms
- What's Going On With jeffs' Brands Today? - Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
- Crude Oil Falls Over 3%; Regulus Therapeutics Shares Spike Higher - INVO Fertility (NASDAQ:IVF), Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
- S&P 500 Falls 2%; Caterpillar Reports Downbeat Q1 Results - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Caterpillar (NYSE:CAT)
- Why Is Jeffs Brands Surging Premarket On Tuesday? - Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
1日のレンジ
4.52 4.80
1年のレンジ
0.29 8.40
- 以前の終値
- 4.76
- 始値
- 4.63
- 買値
- 4.56
- 買値
- 4.86
- 安値
- 4.52
- 高値
- 4.80
- 出来高
- 74
- 1日の変化
- -4.20%
- 1ヶ月の変化
- -10.06%
- 6ヶ月の変化
- 338.46%
- 1年の変化
- 34.91%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K