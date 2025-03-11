货币 / JFBR
JFBR: Jeffs' Brands Ltd
4.76 USD 0.32 (7.21%)
版块: 消费类周期性 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JFBR汇率已更改7.21%。当日，交易品种以低点4.59和高点4.76进行交易。
关注Jeffs' Brands Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JFBR新闻
- Jeffs’ Brands Targets up to $75M in Launch of AI-Driven Crypto Treasury Strategic Program
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.78%
- Jeffs’ Brands Prepares for Official Launch of Fort’s AI-Based Pest Control App on the Apple iOS and Android Platforms
- What's Going On With jeffs' Brands Today? - Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
- Crude Oil Falls Over 3%; Regulus Therapeutics Shares Spike Higher - INVO Fertility (NASDAQ:IVF), Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
- S&P 500 Falls 2%; Caterpillar Reports Downbeat Q1 Results - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Caterpillar (NYSE:CAT)
- Why Is Jeffs Brands Surging Premarket On Tuesday? - Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
日范围
4.59 4.76
年范围
0.29 8.40
- 前一天收盘价
- 4.44
- 开盘价
- 4.63
- 卖价
- 4.76
- 买价
- 5.06
- 最低价
- 4.59
- 最高价
- 4.76
- 交易量
- 49
- 日变化
- 7.21%
- 月变化
- -6.11%
- 6个月变化
- 357.69%
- 年变化
- 40.83%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值