KurseKategorien
Währungen / JFBR
Zurück zum Aktien

JFBR: Jeffs' Brands Ltd

4.51 USD 0.05 (1.10%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von JFBR hat sich für heute um -1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.48 bis zu einem Hoch von 4.69 gehandelt.

Verfolgen Sie die Jeffs' Brands Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

JFBR News

Tagesspanne
4.48 4.69
Jahresspanne
0.29 8.40
Vorheriger Schlusskurs
4.56
Eröffnung
4.57
Bid
4.51
Ask
4.81
Tief
4.48
Hoch
4.69
Volumen
26
Tagesänderung
-1.10%
Monatsänderung
-11.05%
6-Monatsänderung
333.65%
Jahresänderung
33.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K