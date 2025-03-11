Währungen / JFBR
JFBR: Jeffs' Brands Ltd
4.51 USD 0.05 (1.10%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JFBR hat sich für heute um -1.10% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 4.48 bis zu einem Hoch von 4.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Jeffs' Brands Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JFBR News
Tagesspanne
4.48 4.69
Jahresspanne
0.29 8.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 4.56
- Eröffnung
- 4.57
- Bid
- 4.51
- Ask
- 4.81
- Tief
- 4.48
- Hoch
- 4.69
- Volumen
- 26
- Tagesänderung
- -1.10%
- Monatsänderung
- -11.05%
- 6-Monatsänderung
- 333.65%
- Jahresänderung
- 33.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K