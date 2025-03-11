Валюты / JFBR
JFBR: Jeffs' Brands Ltd
4.44 USD 0.14 (3.26%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JFBR за сегодня изменился на 3.26%. При этом минимальная цена на торгах достигала 4.12, а максимальная — 4.57.
Следите за динамикой Jeffs' Brands Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости JFBR
- Jeffs’ Brands Targets up to $75M in Launch of AI-Driven Crypto Treasury Strategic Program
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.75%
- Upcoming Stock Splits This Week (June 16 to June 20) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Box Shares Are Trading Higher By 12%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Brooge Energy (NASDAQ:BROG), Box (NYSE:BOX)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 1.78%
- Jeffs’ Brands Prepares for Official Launch of Fort’s AI-Based Pest Control App on the Apple iOS and Android Platforms
- What's Going On With jeffs' Brands Today? - Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
- Crude Oil Falls Over 3%; Regulus Therapeutics Shares Spike Higher - INVO Fertility (NASDAQ:IVF), Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
- S&P 500 Falls 2%; Caterpillar Reports Downbeat Q1 Results - E-Home Household Service (NASDAQ:EJH), Caterpillar (NYSE:CAT)
- Why Is Jeffs Brands Surging Premarket On Tuesday? - Jeffs Brands (NASDAQ:JFBR)
Дневной диапазон
4.12 4.57
Годовой диапазон
0.29 8.40
- Предыдущее закрытие
- 4.30
- Open
- 4.22
- Bid
- 4.44
- Ask
- 4.74
- Low
- 4.12
- High
- 4.57
- Объем
- 92
- Дневное изменение
- 3.26%
- Месячное изменение
- -12.43%
- 6-месячное изменение
- 326.92%
- Годовое изменение
- 31.36%
