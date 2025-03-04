시세섹션
통화 / IPI
주식로 돌아가기

IPI: Intrepid Potash Inc

28.24 USD 0.37 (1.29%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

IPI 환율이 오늘 -1.29%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 28.16이고 고가는 28.81이었습니다.

Intrepid Potash Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

IPI News

일일 변동 비율
28.16 28.81
년간 변동
20.86 38.97
이전 종가
28.61
시가
28.57
Bid
28.24
Ask
28.54
저가
28.16
고가
28.81
볼륨
175
일일 변동
-1.29%
월 변동
-6.80%
6개월 변동
-3.98%
년간 변동율
19.06%
20 9월, 토요일