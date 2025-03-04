Валюты / IPI
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
IPI: Intrepid Potash Inc
28.64 USD 0.66 (2.25%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IPI за сегодня изменился на -2.25%. При этом минимальная цена на торгах достигала 28.45, а максимальная — 29.38.
Следите за динамикой Intrepid Potash Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости IPI
- Are Basic Materials Stocks Lagging DRDGOLD Limited (DRD) This Year?
- MOS' Potash Volumes Improve: Will Hydrofloat Drive Them Further?
- Fertilizer stocks soar after potash added to critical minerals list
- Are Basic Materials Stocks Lagging FrancoNevada (FNV) This Year?
- Mosaic to Sell Brazil Potash Mining Operations to VL Mineracao
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Celanese (NYSE:CE), Intrepid Potash (NYSE:IPI)
- Mosaic: A Strong Foundation, But Not A Buy (For Now) (NYSE:MOS)
- Earnings call transcript: Intrepid Potash beats Q2 2025 forecasts, stock reacts
- Intrepid Potash (IPI) Q2 Revenue Up 15%
- Intrepid Potash (IPI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Intrepid potash owner Jornayvaz sells $1.8 million in shares
- Intrepid Potash: Potential Shareholder Returns & Several Catalysts (NYSE:IPI)
- Intrepid Potash: Sell Due To Imminent Global Supply Surge (NYSE:IPI)
- CF Industries Stock Shows Healthy Growth; Earns Membership In 95-Plus Composite Rating Club
- CF Industries Holdings Earns Membership In 95-Plus Composite Rating Club
- First Eagle Small Cap Opportunity Fund Q1 2025 Commentary
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Compass Minerals Stock: A Money Sink Despite Stable Prices (NYSE:CMP)
- Intrepid Potash: The Recovery May Be Just Getting Started (NYSE:IPI)
- U.S. Restores Russian Access To Fertilizer Exports: Could Sanctioned Oligarchs Benefit From Latest Push In Ceasefire Talks? - Mosaic (NYSE:MOS), Intrepid Potash (NYSE:IPI)
- The OPEC You've Never Heard Of: Why Potash Prices Could Boom
- Intrepid Potash, Inc. (IPI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
28.45 29.38
Годовой диапазон
20.86 38.97
- Предыдущее закрытие
- 29.30
- Open
- 29.18
- Bid
- 28.64
- Ask
- 28.94
- Low
- 28.45
- High
- 29.38
- Объем
- 219
- Дневное изменение
- -2.25%
- Месячное изменение
- -5.48%
- 6-месячное изменение
- -2.62%
- Годовое изменение
- 20.74%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.