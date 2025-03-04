Währungen / IPI
IPI: Intrepid Potash Inc
28.61 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IPI hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.16 bis zu einem Hoch von 28.81 gehandelt.
Verfolgen Sie die Intrepid Potash Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
IPI News
Tagesspanne
28.16 28.81
Jahresspanne
20.86 38.97
- Vorheriger Schlusskurs
- 28.61
- Eröffnung
- 28.57
- Bid
- 28.61
- Ask
- 28.91
- Tief
- 28.16
- Hoch
- 28.81
- Volumen
- 86
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -5.58%
- 6-Monatsänderung
- -2.72%
- Jahresänderung
- 20.62%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K