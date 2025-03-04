KurseKategorien
IPI: Intrepid Potash Inc

28.61 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IPI hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 28.16 bis zu einem Hoch von 28.81 gehandelt.

Verfolgen Sie die Intrepid Potash Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
28.16 28.81
Jahresspanne
20.86 38.97
Vorheriger Schlusskurs
28.61
Eröffnung
28.57
Bid
28.61
Ask
28.91
Tief
28.16
Hoch
28.81
Volumen
86
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
-5.58%
6-Monatsänderung
-2.72%
Jahresänderung
20.62%
