通貨 / IPI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
IPI: Intrepid Potash Inc
28.61 USD 0.01 (0.03%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IPIの今日の為替レートは、0.03%変化しました。日中、通貨は1あたり27.90の安値と28.76の高値で取引されました。
Intrepid Potash Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
IPI News
- NTR's Potash Volumes Hit Record High: Can Demand Keep Driving Growth?
- Are Basic Materials Stocks Lagging DRDGOLD Limited (DRD) This Year?
- MOS' Potash Volumes Improve: Will Hydrofloat Drive Them Further?
- Fertilizer stocks soar after potash added to critical minerals list
- Are Basic Materials Stocks Lagging FrancoNevada (FNV) This Year?
- Mosaic to Sell Brazil Potash Mining Operations to VL Mineracao
- Top 3 Materials Stocks Which Could Rescue Your Portfolio This Quarter - Celanese (NYSE:CE), Intrepid Potash (NYSE:IPI)
- Mosaic: A Strong Foundation, But Not A Buy (For Now) (NYSE:MOS)
- Earnings call transcript: Intrepid Potash beats Q2 2025 forecasts, stock reacts
- Intrepid Potash (IPI) Q2 Revenue Up 15%
- Intrepid Potash (IPI) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Intrepid potash owner Jornayvaz sells $1.8 million in shares
- Intrepid Potash: Potential Shareholder Returns & Several Catalysts (NYSE:IPI)
- Intrepid Potash: Sell Due To Imminent Global Supply Surge (NYSE:IPI)
- CF Industries Stock Shows Healthy Growth; Earns Membership In 95-Plus Composite Rating Club
- CF Industries Holdings Earns Membership In 95-Plus Composite Rating Club
- First Eagle Small Cap Opportunity Fund Q1 2025 Commentary
- Why ThredUp Shares Are Trading Higher By 20%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - BloomZ (NASDAQ:BLMZ), AIFU (NASDAQ:AIFU)
- Compass Minerals Stock: A Money Sink Despite Stable Prices (NYSE:CMP)
- Intrepid Potash: The Recovery May Be Just Getting Started (NYSE:IPI)
- U.S. Restores Russian Access To Fertilizer Exports: Could Sanctioned Oligarchs Benefit From Latest Push In Ceasefire Talks? - Mosaic (NYSE:MOS), Intrepid Potash (NYSE:IPI)
- The OPEC You've Never Heard Of: Why Potash Prices Could Boom
- Intrepid Potash, Inc. (IPI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
27.90 28.76
1年のレンジ
20.86 38.97
- 以前の終値
- 28.60
- 始値
- 28.74
- 買値
- 28.61
- 買値
- 28.91
- 安値
- 27.90
- 高値
- 28.76
- 出来高
- 221
- 1日の変化
- 0.03%
- 1ヶ月の変化
- -5.58%
- 6ヶ月の変化
- -2.72%
- 1年の変化
- 20.62%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K