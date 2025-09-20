시세섹션
통화 / USDRMB
통화로 돌아가기

USDRMB: US Dollar vs China Yuan

7.11594 RMB 0.00889 (0.13%)
부문: 통화 베이스: US Dollar 수익 통화: China Yuan

USDRMB 환율이 오늘 0.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 7.10343이고 고가는 7.11996이었습니다.

US Dollar vs China Yuan 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
일일 변동 비율
7.10343 7.11996
년간 변동
7.00093 7.42801
이전 종가
7.1070 5
시가
7.1072 7
Bid
7.1159 4
Ask
7.1162 4
저가
7.1034 3
고가
7.1199 6
볼륨
41.432 K
일일 변동
0.13%
월 변동
-0.05%
6개월 변동
-2.03%
년간 변동율
1.55%
20 9월, 토요일