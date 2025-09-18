Divisas / USDRMB
USDRMB: US Dollar vs China Yuan
7.10064 RMB 0.00027 (0.00%)
Sector: Divisa Básica: US Dollar Divisa de beneficio: China Yuan
El tipo de cambio de USDRMB de hoy ha cambiado un 0.00%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 7.08279, mientras que el máximo ha alcanzado 7.10924.
Siga la dinámica de la pareja de divisas US Dollar vs China Yuan. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
7.08279 7.10924
Rango anual
7.00093 7.42801
- Cierres anteriores
- 7.1003 7
- Open
- 7.0845 3
- Bid
- 7.1006 4
- Ask
- 7.1009 4
- Low
- 7.0827 9
- High
- 7.1092 4
- Volumen
- 26.478 K
- Cambio diario
- 0.00%
- Cambio mensual
- -0.27%
- Cambio a 6 meses
- -2.24%
- Cambio anual
- 1.33%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B