Valute / USDRMB
USDRMB: US Dollar vs China Yuan
7.11594 RMB 0.00889 (0.13%)
Settore: Valuta Base: US Dollar Valuta di profitto: China Yuan
Il tasso di cambio USDRMB ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.10343 e ad un massimo di 7.11996.
Segui le dinamiche di US Dollar vs China Yuan. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
7.10343 7.11996
Intervallo Annuale
7.00093 7.42801
- Chiusura Precedente
- 7.1070 5
- Apertura
- 7.1072 7
- Bid
- 7.1159 4
- Ask
- 7.1162 4
- Minimo
- 7.1034 3
- Massimo
- 7.1199 6
- Volume
- 41.432 K
- Variazione giornaliera
- 0.13%
- Variazione Mensile
- -0.05%
- Variazione Semestrale
- -2.03%
- Variazione Annuale
- 1.55%
21 settembre, domenica