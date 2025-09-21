QuotazioniSezioni
USDRMB: US Dollar vs China Yuan

7.11594 RMB 0.00889 (0.13%)
Settore: Valuta Base: US Dollar Valuta di profitto: China Yuan

Il tasso di cambio USDRMB ha avuto una variazione del 0.13% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 7.10343 e ad un massimo di 7.11996.

Segui le dinamiche di US Dollar vs China Yuan. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
7.10343 7.11996
Intervallo Annuale
7.00093 7.42801
Chiusura Precedente
7.1070 5
Apertura
7.1072 7
Bid
7.1159 4
Ask
7.1162 4
Minimo
7.1034 3
Massimo
7.1199 6
Volume
41.432 K
Variazione giornaliera
0.13%
Variazione Mensile
-0.05%
Variazione Semestrale
-2.03%
Variazione Annuale
1.55%
21 settembre, domenica