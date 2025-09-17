Валюты / USDRMB
USDRMB: US Dollar vs China Yuan
7.09781 RMB 0.00399 (0.06%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: China Yuan
Курс USDRMB за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.09628, а максимальная — 7.10744.
Следите за динамикой US Dollar vs China Yuan. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
7.09628 7.10744
Годовой диапазон
7.00093 7.42801
- Предыдущее закрытие
- 7.1018 0
- Open
- 7.1037 5
- Bid
- 7.0978 1
- Ask
- 7.0981 1
- Low
- 7.0962 8
- High
- 7.1074 4
- Объем
- 21.240 K
- Дневное изменение
- -0.06%
- Месячное изменение
- -0.31%
- 6-месячное изменение
- -2.28%
- Годовое изменение
- 1.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.