USDRMB: US Dollar vs China Yuan

7.09781 RMB 0.00399 (0.06%)
Сектор: Валюта Базовая: US Dollar Валюта прибыли: China Yuan

Курс USDRMB за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.09628, а максимальная — 7.10744.

Следите за динамикой US Dollar vs China Yuan. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
7.09628 7.10744
Годовой диапазон
7.00093 7.42801
Предыдущее закрытие
7.1018 0
Open
7.1037 5
Bid
7.0978 1
Ask
7.0981 1
Low
7.0962 8
High
7.1074 4
Объем
21.240 K
Дневное изменение
-0.06%
Месячное изменение
-0.31%
6-месячное изменение
-2.28%
Годовое изменение
1.29%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
1.307 млн
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.429 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
1.312 млн
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.362 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
-8.5%
Прог.
-6.4%
Пред.
3.4%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.