Курс USDRMB за сегодня изменился на -0.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 7.09628, а максимальная — 7.10744.

Следите за динамикой US Dollar vs China Yuan. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.