USDRMB: US Dollar vs China Yuan

7.11594 RMB 0.00889 (0.13%)
Sektör: Döviz Baz: US Dollar Kâr para birimi: China Yuan

USDRMB fiyatı bugün 0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.10343 ve Yüksek fiyatı olarak 7.11996 aralığında işlem gördü.

US Dollar vs China Yuan hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Günlük aralık
7.10343 7.11996
Yıllık aralık
7.00093 7.42801
Önceki kapanış
7.1070 5
Açılış
7.1072 7
Satış
7.1159 4
Alış
7.1162 4
Düşük
7.1034 3
Yüksek
7.1199 6
Hacim
41.432 K
Günlük değişim
0.13%
Aylık değişim
-0.05%
6 aylık değişim
-2.03%
Yıllık değişim
1.55%
21 Eylül, Pazar