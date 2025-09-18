Moedas / USDRMB
USDRMB: US Dollar vs China Yuan
7.10462 RMB 0.00243 (0.03%)
Setor: Moeda Base: US Dollar Moeda de lucro: China Yuan
A taxa do USDRMB para hoje mudou para -0.03%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 7.10349 e o mais alto foi 7.10790.
Veja a dinâmica do par de moedas US Dollar vs China Yuan. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
7.10349 7.10790
Faixa anual
7.00093 7.42801
- Fechamento anterior
- 7.1070 5
- Open
- 7.1072 7
- Bid
- 7.1046 2
- Ask
- 7.1049 2
- Low
- 7.1034 9
- High
- 7.1079 0
- Volume
- 867
- Mudança diária
- -0.03%
- Mudança mensal
- -0.21%
- Mudança de 6 meses
- -2.19%
- Mudança anual
- 1.39%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh