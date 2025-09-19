Währungen / USDRMB
USDRMB: US Dollar vs China Yuan
7.11983 RMB 0.01278 (0.18%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: China Yuan
Der Wechselkurs von USDRMB hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.10343 bis zu einem Hoch von 7.11988 gehandelt.
Verfolgen Sie die US Dollar vs China Yuan-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
7.10343 7.11988
Jahresspanne
7.00093 7.42801
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.1070 5
- Eröffnung
- 7.1072 7
- Bid
- 7.1198 3
- Ask
- 7.1201 3
- Tief
- 7.1034 3
- Hoch
- 7.1198 8
- Volumen
- 40.085 K
- Tagesänderung
- 0.18%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -1.98%
- Jahresänderung
- 1.61%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K