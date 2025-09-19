KurseKategorien
Währungen / USDRMB
USDRMB: US Dollar vs China Yuan

7.11983 RMB 0.01278 (0.18%)
Sektor: Währung Basis: US Dollar Gewinnwährung: China Yuan

Der Wechselkurs von USDRMB hat sich für heute um 0.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.10343 bis zu einem Hoch von 7.11988 gehandelt.

Verfolgen Sie die US Dollar vs China Yuan-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
7.10343 7.11988
Jahresspanne
7.00093 7.42801
Vorheriger Schlusskurs
7.1070 5
Eröffnung
7.1072 7
Bid
7.1198 3
Ask
7.1201 3
Tief
7.1034 3
Hoch
7.1198 8
Volumen
40.085 K
Tagesänderung
0.18%
Monatsänderung
0.00%
6-Monatsänderung
-1.98%
Jahresänderung
1.61%
