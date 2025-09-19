通貨 / USDRMB
USDRMB: US Dollar vs China Yuan
7.11289 RMB 0.00584 (0.08%)
セクター: 通貨 ベース: US Dollar 利益通貨: China Yuan
USDRMBの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり7.10343の安値と7.11547の高値で取引されました。
US Dollar vs China Yuanダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
7.10343 7.11547
1年のレンジ
7.00093 7.42801
- 以前の終値
- 7.1070 5
- 始値
- 7.1072 7
- 買値
- 7.1128 9
- 買値
- 7.1131 9
- 安値
- 7.1034 3
- 高値
- 7.1154 7
- 出来高
- 21.769 K
- 1日の変化
- 0.08%
- 1ヶ月の変化
- -0.10%
- 6ヶ月の変化
- -2.08%
- 1年の変化
- 1.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K