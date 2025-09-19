クォートセクション
通貨 / USDRMB
USDRMB: US Dollar vs China Yuan

7.11289 RMB 0.00584 (0.08%)
セクター: 通貨 ベース: US Dollar 利益通貨: China Yuan

USDRMBの今日の為替レートは、0.08%変化しました。日中、通貨は1あたり7.10343の安値と7.11547の高値で取引されました。

US Dollar vs China Yuanダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
7.10343 7.11547
1年のレンジ
7.00093 7.42801
以前の終値
7.1070 5
始値
7.1072 7
買値
7.1128 9
買値
7.1131 9
安値
7.1034 3
高値
7.1154 7
出来高
21.769 K
1日の変化
0.08%
1ヶ月の変化
-0.10%
6ヶ月の変化
-2.08%
1年の変化
1.51%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K