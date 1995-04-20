Speed Trend Matrix Indicator

Speed Trend Matrix Ultimate (Версия 5.10)

Speed Trend Matrix (STM) — это комплексная торговая система, реализованная в виде одного индикатора. В отличие от стандартных осцилляторов, которые просто показывают перекупленность или перепроданность, STM анализирует "скорость" движения цены относительно рыночной волатильности (ATR). Он определяет не только направление тренда, но и силу, стоящую за движением, отфильтровывая периоды низкой активности ("флэт"), когда трейдеры часто теряют деньги на ложных сигналах.

Этот инструмент разработан для трейдеров, которым нужна полная "дорожная карта" для каждой сделки. Он не просто дает сигнал на вход, но и автоматически рассчитывает и проецирует рекомендуемые уровни Stop Loss и Take Profit прямо на график, основываясь на выбранном вами стиле торговли.

Основная философия

Индикатор разделяет поведение рынка на три отчетливые зоны в зависимости от скорости цены:

  • UpZone (Зеленая): Присутствует сильный бычий импульс.

  • DownZone (Красная): Присутствует сильный медвежий импульс.

  • FlatZone (Серая): У цены недостаточно скорости для поддержания тренда. Этот фильтр помогает вам оставаться вне рынка во время "пилы" и неопределенности.

Ключевые особенности

1. Четыре динамические стратегии выхода Главная особенность STM v5 — это адаптивность. Вы можете переключаться между четырьмя режимами расчета уровней выхода, чтобы подстроить индикатор под ваш стиль торговли:

  • Mode ATR (На основе волатильности): Классический подход. Адаптирует Stop Loss и Take Profit на основе текущей волатильности рынка. Идеально подходит для дей-трейдинга и свинг-трейдинга.

  • Mode Structure (Smart Money): Размещает Stop Loss за недавними максимумами (Swing High) или минимумами (Swing Low). Предназначен для трейдеров Price Action, которые предпочитают прятать стопы за рыночной структурой.

  • Mode Candle (Снайпер): Режим с высоким риском и высокой потенциальной прибылью. Устанавливает короткие стопы, основываясь на экстремумах сигнальной свечи. Идеален для входа в самом начале импульса с высоким соотношением Риск:Прибыль.

  • Mode Fixed (Скальпинг): Использует фиксированные значения пунктов для SL и TP. Лучше всего подходит для скальпинга на младших таймфреймах с известными характеристиками актива.

2. Управление сделкой на графике При обнаружении валидного сигнала индикатор рисует:

  • Стрелку входа: Визуальное подтверждение смены тренда.

  • Линию SL (Красные точки): Точный ценовой уровень для вашего стоп-лосса.

  • Линию TP (Синий пунктир): Расчетный уровень целевой прибыли.

3. Продвинутая фильтрация Для повышения качества сигналов STM включает:

  • Мульти-таймфрейм фильтр (MTF): Проверяет старший таймфрейм (например, H1 или H4), чтобы убедиться, что вы торгуете в направлении глобального тренда.

  • Требование структуры: Опциональный фильтр, который заставляет индикатор ждать формирования валидной структуры Pivot Low/High перед подачей сигнала, уменьшая количество входов на случайных всплесках цены.

4. Панель статистики Прозрачность результатов критически важна. Информационная панель на экране отслеживает историческую эффективность текущих настроек на текущем графике, отображая:

  • Общее количество сигналов

  • Количество прибыльных и убыточных сделок

  • Процент винрейта (Win Rate)

  • Чистую прибыль в пунктах (Net Points)

Как торговать

  1. Анализ Матрицы: Следите за гистограммой — ждите смены цвета с серого (Flat) на зеленый (Buy) или красный (Sell).

  2. Ожидание стрелки: Подтвердите сигнал появившейся стрелкой на графике.

  3. Исполнение: Войдите в сделку и установите уровни SL/TP точно там, где индикатор нарисовал линии.

  4. Управление: Позвольте сделке отработать, опираясь на математические вероятности, отображенные на панели статистики.

Обзор параметров

  • Strategy Settings: Настройка периода ATR и порогов скорости (Speed Thresholds) для регулировки чувствительности сигналов.

  • Exit Strategy: Выбор режима (ATR, Structure, Fixed или Candle) и настройка множителей/соотношения риска к прибыли.

  • Filters: Включение/выключение MTF-фильтра и выбор конкретного старшего таймфрейма.

  • Visuals: Настройка длины линий, цветов и отображения панели статистики.

  • Alerts: Полный набор оповещений (всплывающее окно, мобильное уведомление, Email, звук и голосовое оповещение).


Рекомендуем также
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Dynamic Scalping Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Scalping Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепроданности: ниже зелёной линии, значения перекуп
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Индикаторы
EZZ Elite Zig Zag is an indicator for the MetaTrader 4 terminal. This indicator traces the peak of the trend based on the market reversal, thus showing various opportunities in the financial market. EZZ Elite Zig Zag is a visual tool, intuitive, and easy to understand and use.  Test it Yourself by Downloading it for Free. Author Paulo Rocha all rights reserved
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Индикаторы
Индикаторы [ZhiBiCCI] подходят для всех циклов использования, а также подходят для всех разновидностей рынка. [ZhiBiCCI] Зеленая сплошная линия - разворот бычьей дивергенции. Зеленая пунктирная линия - классическая бычья дивергенция. [ZhiBiCCI] Сплошная линия к красному - обратная медвежья дивергенция. Красная пунктирная линия - классическая медвежья дивергенция. [ZhiBiCCI] можно установить в параметрах (Предупреждение, Отправить почту, Отправить уведомление), установить на (true) для отправк
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
CCI with Dynamic OSB zones mp
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "CCI с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки. - Индекс товарного канала (CCI) отлично подходит для торговли по импульсу в направлении тренда. - Он отлично подходит для открытия позиций на продажу из динамической зоны перекупленности и для открытия позиций на покупку из динамической зоны перепроданности в направлении основного тренда. - Этот индикатор также отлично сочетается с входами Price Action. - Динамическая зона перекупленно
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
Beta Signal
Svyatoslav Kucher
Индикаторы
Beta Signal   - индикатор предназначенный для поиска локальных экстремумов, определения текущей тенденции. В расчетах индикатора используется авторская методика. С помощью индикатора можно определять места возможного разворота цены желательно в направлении тенденции, но также с достаточной точностью и против нее. Также с помощью индикатора можно определять текущую тенденцию. Индикатор подходит для любых валютных пар, но для адекватного отображения показания необходимо, чтобы было достаточно исто
SuperRSI
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор SuperRSI - продвинутый индекс внутренней силы. Индикатор демонстрирует не относительную силу сравниваемых торговых инструментов, а внутреннюю силу отдельно взятого инструмента, поэтому он есть «Индексом внутренней силы». Это продвинутая форма индикатора SuperRSI . Он преобразовывает сигнал так, что компоненты низкой частоты запаздывают намного сильнее, чем высокочастотные компоненты. В целом, данные последнего бара имеют больший вес, чем предыдущие данные, подобно экспоненциальному ско
SuperTrend Alerts
Libertas LLC
3 (4)
Индикаторы
SuperTrend Alerts добавляет алерты к популярному индикатору SuperTrend, который следует за трендом и потому хорошо работает только при выраженном тренде. SuperTrend широко используется во внутридневной и дневной торговле, работает на любом таймфрейме. Устанавливайте call, когда цена свеча закрывается выше линии SuperTrend, и put, когда цена закрывается ниже. Эти условия обозначаются неперерисовывающимися стрелками вверх/вниз. Алерты Предусмотрены звуковые алерты, алерты в виде всплывающих сообщ
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор поддержки и сопротивления для бинарных опционов Этот индикатор разработан специально для торговли бинарными опционами и отлично показывает откаты от уровней поддержки и сопротивления. Сигналы появляются на текущей свече. Красная стрелка, направленная вниз, указывает на потенциальную возможность продажи, а синяя стрелка, направленная вверх, предлагает возможности для покупки. Все, что вам нужно настроить, это цвет сигнальных стрелок. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M1-M5,
HMA Trend Professional MT4
Pavel Zamoshnikov
4.57 (7)
Индикаторы
Усовершенствованная версия бесплатного индикатора HMA Trend (для MetaTrader 4) , с возможностью статистического анализа. HMA Trend - трендовый индикатор, базирующийся на скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA) с двумя периодами. HMA с медленным периодом определяет тренд, HMA с быстрым периодом - краткосрочные движения и сигналы в сторону тренда. Главные отличия от бесплатного варианта: Возможность предсказать вероятность разворота тренда с помощью анализа исторических данных; Постро
EZ Binary USJP Pair
Tuan Anh Dao
Индикаторы
The indicator allows you to trade binary options. The recommended time frame is М1 and the expiration time is 1,2,3 minutes. The indicator suitable for auto and manual trading. A possible signal is specified as a arrows above/under a candle. You should wait until the candle closes! Arrows are not re-painted Trade sessions: TOKYO section (Half-end) Currency pairs: USD/JPY Working time frame: M1 Expiration time: 1,2,3 minutes. The indicator also shows good results when using the martingale strateg
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Индикаторы
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Индикаторы
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
FutureTrade
Andrey Spiridonov
3 (2)
Индикаторы
FutureTrade - один из немногих индикаторов, который делает прогноз цены прямо на ценовом графике. Алгоритм расчета индикатора основан на быстром преобразовании Фурье. Имея колебательное поведение цены, функция Фурье прогнозирует ее поведение в дальнейшем. Индикатор устанавливается обычным образом на график с торговым инструментом указанным в переменной symbol с периодом M15 , данный временной период является самым оптимальным для работы с любыми торговыми символами. После установки, индикатор ра
FVG Indicator MT4
Alexander Denisovich Jegorov
Индикаторы
Fair Value Gap (FVG) Indicator with Clear Trendlines Identify Fair Value Gaps (FVGs) like a pro! This powerful MQL4 indicator marks   Bullish   and   Bearish FVGs   with   clear, precise trendlines , giving you a visual edge in spotting high-probability trading opportunities. Key Features: Two Trendlines per FVG : Clearly marks the   top and bottom   of each FVG zone for easy identification. No Rays : Trendlines are clean and concise, ensuring a clutter-free chart. Customizable Colors : Personal
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Индикаторы
Super Arrow Indicator for MetaTrader 4 The Super Arrow indicator is a popular signal tool designed for the MetaTrader 4 platform. It combines multiple technical indicators—such as the RSI , Bollinger Bands , Moving Averages , and a Magic Filter —to identify key market reversal points and pivot highs and lows. On the chart, green arrows highlight pivot lows, while red arrows mark pivot highs. By merging these indicators into one system, Super Arrow provides a strong filtering mechanism capable of
Buy and sell zones
Evgeniy Zhdan
5 (2)
Индикаторы
Индикатор определения флета и тренда. Если цена ниже любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона продаж. При покупке этой версии индикатора, версия  МТ5  для одного реального и одного демо-счета - в подарок (для получения, напишите мне личное сообщение)! Если цена выше любой из двух гистограмм и двух линий (красной и синей), это зона покупок. MT5 version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/70409 Если цена находится между двух линий или в зоне любой из гистограмм, знач
Bollinger Trend Lines MT4
Mario Jemic
Индикаторы
Bollinger Trend Lines – MT4 & MT5 Bollinger Trend Lines   is a professional volatility-based trend indicator designed to clearly identify trend direction and dynamic stop levels using Bollinger Bands. Fuses on one core principle: follow the trend, ignore noise, and let volatility define the stop. How it works The indicator builds   trailing trend lines   using Bollinger Bands: In an   uptrend , the   lower band trails price and can only rise In a   downtrend , the   upper band trails pri
Night ghost
Dmitriy Kashevich
Индикаторы
Ночной Призрак - Стрелочный индикатор для Бинарных опционов. Это надежный помощник вам в будущем! -Отсутствует перерисовка на графике -Работает отлично на валютных парах EUR/USD! -Точность индикатора до 90% (Особенно ночью) -Не нужно долго настраивать (Настроено идеально для Бинарных Опционов) -Не опаздывающие сигналы -Появление сигнала на текущей свече -Идеально подходит для периода М1 (Не Больше!) -Удобный для глаз цвет свечей (Красный и Синий) -Установлен Алерт  Работа с ним: -Синяя стрелка
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Cosmic Diviner X Planet
Olena Kondratenko
4 (2)
Индикаторы
Уникальная мультивалютная авторская стратегия, одновременно определяющая силу трендов и точки входа в рынок, визуализируя это с помощью гистограмм на графике. Индикатор оптимально адаптирован для торговли на временных периодах М5, М15, М30, Н1. При этом для удобства пользователя по определенной точке всегда появляется точка входа (в виде стрелки), рекомендуемые уровни получения прибыли (TP1, TP2 с текстовыми метками) и рекомендация по установке Стоп Лосс. Уровни получения прибыли (TP1, TP2) авто
Force Index with Dynamic OSB zones mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Индекс силы с динамическими зонами перепроданности/перекупленности" для MT4, без перерисовки. - Индекс силы - один из лучших индикаторов, объединяющий данные о цене и объеме в одно значение. - Он отлично подходит для сделок на продажу из динамической зоны перекупленности и сделок на покупку из динамической зоны перепроданности. - Этот индикатор отлично подходит для торговли по импульсу в направлении тренда. - Динамическая зона перекупленности - выше желтой линии. - Дина
GeoWprPro
Georgij Komarov
Индикаторы
WPR по Профилю, или WPR для Профессионалов Индикатор Geo_WprPro - один из серии знаменитых индикаторов по профилю валюты - осуществляет одновременное отображение в матричном виде состояния двух индикаторов WPR с разными параметрами на всех таймфреймах на нескольких валютных парах, образующих профиль валюты. Как следует из описания, " Индикатор WPR является опережающим индикатором, чаще всего, он опережает график цены. Замечено, что осциллятор очень часто образует экстремумы перед разворотом цены
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Индикаторы
Индикатор управления рисками и мониторинга лимитов для профессиональных трейдеров и счетов оценивания (Prop) Этот инструмент лишь отображает на графике точную информацию по управлению рисками и лимитам, помогая принимать решения более сосредоточенно. Индикатор не открывает/не закрывает/не изменяет сделки и не конфликтует с советниками (EA). Возможности Мониторинг дневной и общей просадки Рассчитывает и показывает дневную и суммарную просадку на базе баланса (Balance) или средств (Equity) (настр
Urgently
Tatiana Savkevych
Индикаторы
Индикатор Urgently создан для быстрого определения ситуации на рынке, отражает состояние рынка и сигнализирует о выгодных уровнях для открытия сделок. Рыночные условия меняются достаточно быстро, требуя постоянной калибровки торговых стратегий. Рекомендуется использовать совместно с любым из осцилляторов. Трендовый индикатор рынка форекс Urgently показывает направление тренда и точки входа. Он сглаживет колебания цены при формирования сигнала путем усреднения данных и сигнала только в определен
TrendWave Oscillator
Artem Koliada
Индикаторы
TrendWave Oscillator is an advanced MT4 oscillator that not only identifies the trend direction but also provides visual and audio alerts to enhance trading strategies. Key Features: - Color-coded trend indication:   - Blue : Indicates an uptrend, signaling potential price growth.   - Orange : Indicates a downtrend, suggesting possible price decline.   - Gray : Represents a flat market or lack of clear entry signals. - Graphical signals on the chart :   - Aqua : Highlights an uptrend, emphasi
Trend Hunter Pro
Yaroslav Varankin
Индикаторы
индикатор рассчитан на открытие сделок на длинный период он настроен чтобы получать как можно больше пунктов с каждой сделки он использует метод скальпинга торговать можно на любых валютных парах индикатор уже настроен можно торговать в любое время суток но предпочитаемое время торговли во время европейской американской сессии валютные пары  eur/jpy, eur/usd  валютные пары с высокой волатильностью тогда результаты намного лучше
С этим продуктом покупают
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. Пожалуйста, напишите мне после покупки! Я поделюсь своими рекомендациями по использованию индикатора. Также вас ждет отличный бонусный индикатор и торговый ассистент в подарок! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как пр
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Индикаторы
Инновационный индикатор, использующий эксклюзивный алгоритм для быстрого и точного определения тренда. Индикатор автоматически рассчитывает время открытия и закрытия позиций, а также подробную статистику работы индикатора на заданном отрезке истории, что позволяет выбрать наилучший торговый инструмент для торговли. Вы также можете подключить свои пользовательские стрелочные индикаторы к Scalper Inside Pro для проверки и расчета их статистики и прибыльности. Инструкция и настройки: Читать... Осно
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Эта приборная панель работает на 28 валютных парах. Он основан на 2 наших основных индикаторах (Advanced Currency Strength 28 и Advanced Currency Impulse). Он дает отличный обзор всего рынка Forex. Он показывает значения Advanced Currency Strength, скорость движения валюты и сигналы для 28 пар Forex на всех (9) таймфреймах. Представьте, как улучшится ваша торговля, когда вы сможете наблюдать за всем рынком с помощ
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
Apollo SR Master — это индикатор уровней поддержки/сопротивления со специальными функциями, которые упрощают и повышают надежность торговли с использованием зон поддержки/сопротивления. Индикатор рассчитывает зоны поддержки/сопротивления в режиме реального времени без задержек, выявляя локальные максимумы и минимумы цены. Затем, для подтверждения сформированной зоны поддержки/сопротивления, индикатор выдаёт специальный сигнал, который сигнализирует о том, что зону поддержки/сопротивления можно у
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
5 (74)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Индикаторы
3 copies left at $65, next price is $120 SMC Easy Signal was built to remove the confusion around the smart money concept by turning structural shifts like BOS (Break of Structure) and CHoCH (Change of Character) into simple buy and sell trading signals. It simplifies market structure trading by automatically identifying breakouts and reversals as they happen, allowing traders to focus on execution rather than analysis. Whether the market is continuing its trend or preparing to reverse, the i
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Индикаторы
CHRISTMAS SALE OFFER PRICE AT JUST 70 DOLLARS FEW COPIES ONLY TILL 25TH DECEMBER MIDNIGHT GRAB YOUR COPY ON THIS CHRISTMAS SMC Blast Signal with FVG, BOS and trend Breakout The SMC Blast Signal  is a  Precise trading system for Meta Trader 4 that uses Smart Money Concepts (SMC) , including Fair Value Gaps (FVG) and Break of Structure (BOS) , to identify high-probability trades. It incorporates a Trend Filter using a higher timeframe moving average, ensuring trades align with the prevailing mark
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Индикаторы
Внутридневная стратегия, основанная на двух фундаментальных принципах рынка. В основе алгоритма лежит анализ объемов и ценовых волн с применением дополнительных фильтров. Интеллектуальный алгоритм индикатора дает сигнал только тогда, когда два рыночных фактора объединяются в одно целое. Индикатор рассчитывает волны определенного диапазона, а уже для подтверждения волны индикатор использует анализ по объемам. Данный индикатор - это готовая торговая система. Все что нужно от трейдера - следовать с
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Индикаторы
Этот индикатор является супер комбинацией двух наших продуктов Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . Он работает на всех временных рамках и графически показывает импульс силы или слабости для 8 основных валют плюс один символ! Этот индикатор специализирован для отображения ускорения силы валюты для любых символов, таких как золото, экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Первый в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показат
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Индикаторы
Day Trader Master - это полноценная торговая система для трейдеров, кто ведет внутридневную торговлю. Система состоит из двух индикаторов. Один индикатор представляет собой стрелки-сигналы на покупку и продажу. Именно стрелочный индикатор вы приобретаете. Второй индикатор я предоставлю вам совершенно бесплатно. Второй индикатор является индикатором тренда, специально разработанного для использования совместно с этими стрелками. ИНДИКАТОРЫ НЕ ПЕРЕРИСОВЫВАЮТСЯ И НЕ ЗАПАЗДЫВАЮТ! Использовать данную
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Индикаторы
В настоящее время скидка 20%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
RFI levels PRO
Roman Podpora
Индикаторы
RFI LEVELS PRO  —профессиональный индикатор, который показывает место входа крупного капитала и начало разворота рынка.R1-конструкции (уровни) — это ключевая точка зарождения нового тренда. Рынок формирует первый импульс, затем возвращается протестировать этот уровень — и именно здесь появляется самая сильная точка входа, позволяющая входить практически одновременно с крупным игроком. Индикатор работает без перерисовки, оптимизирован под любые инструменты и раскрывает свой максимальный потенциал
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Индикаторы
PRO Renko System - это высокоточная система торговли на графиках RENKO. Система универсальна. Данная торговая система может применяться к различным торговым инструментам. Система эффективно нейтрализует так называемый рыночный шум, открывая доступ к точным разворотным сигналам. Индикатор прост в использовании и имеет лишь один параметр, отвечающий за генерацию сигналов. Вы легко можете адаптировать алгоритм к интересующему вас торговому инструменту и размеру ренко бара. Всем покупателям с удовол
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Индикаторы
TPSproTrend PRO   - это трендовый индикатор, который автоматически анализирует рынок и предоставляет информацию о тренде и его изменениях, а также отображает точки входа в сделки  без перерисовки!   ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   NSTRUCTIONS  ENG      -     VERSION MT5     Основные функции: Точные сигналы на вход БЕЗ ПЕРЕРИСОВКИ! Если сигнал появился, он остается актуальным! Это важное отличие от индикаторов с перерисовкой, которые могут предоставить сигнал, а затем изменить его, что может привести к поте
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Quantum Heiken Ashi PRO MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.33 (6)
Индикаторы
Представляем       Графики   Quantum Heiken Ashi PRO Свечи Heiken Ashi, разработанные для обеспечения четкого понимания рыночных тенденций, известны своей способностью отфильтровывать шум и устранять ложные сигналы. Попрощайтесь со сбивающими с толку колебаниями цен и познакомьтесь с более плавным и надежным представлением графиков. Что делает Quantum Heiken Ashi PRO действительно уникальным, так это его инновационная формула, которая преобразует данные традиционных свечей в легко читаемые цветн
Basic Harmonic Patterns Dashboard
Mehran Sepah Mansoor
5 (3)
Индикаторы
Эта панель показывает последние доступные гармонические паттерны для выбранных символов, так что вы сэкономите время и будете более эффективны / MT5 версия . Бесплатный индикатор: Basic Harmonic Pattern Колонки индикатора Symbol: отображаются выбранные символы Trend : бычий или медвежий Pattern : тип паттерна (Гартли, бабочка, летучая мышь, краб, акула, шифр или ABCD) Entry : цена входа SL: цена стоп-лосса TP1: цена первого тейк-профита TP2: цена второго тейк-профита TP3: цена 3-го тейк-профи
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Индикаторы
Этот индикатор отслеживает рыночную тенденцию с непревзойденной надежностью, игнорируя внезапные колебания и рыночный шум. Он был спроектирован для трендовых внутридневных графиков и небольших таймфреймов. Коэффициент выигрыша составляет около 85%. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Найти ситуации перепроданности / перекупленности Наслаждайтесь бесшумной торговлей в любое время Избегайте провалов на вн
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 26% Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:  
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Индикаторы
Auto Optimized Bollinger Bands – Адаптивный инструмент волатильности для реального рынка Auto Optimized Bollinger Bands — это продвинутый индикатор для MT4, который улучшает классические полосы Боллинджера, автоматически подбирая оптимальные значения периода и отклонения на основе исторического моделирования сделок. Вместо фиксированных настроек индикатор выполняет оптимизацию в реальном времени, определяя наиболее эффективные параметры на основе поведения цены. Это позволяет полосам динамически
Другие продукты этого автора
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Эксперты
Настройки по умолчанию для теста по золоту (Gold M15) с 2024 года Kaufman Smart Regime EA: Адаптивный Рыночный Интеллект СПЕЦИАЛЬНОЕ ВСТУПИТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: Мощь советника Smart Regime EA выпускается по цене, составляющей лишь часть его истинной ценности. Забронируйте свою лицензию прямо сейчас за $50 , прежде чем цена начнет поэтапно расти до финальной стоимости в $500 . Это инвестиция в беспрецедентную рыночную логику. Раскройте потенциал адаптивного алгоритмического трейдинга. Kaufman Smar
Auto Optimized Bollinger Bands
Davit Beridze
5 (3)
Индикаторы
Auto Optimized Bollinger Bands – Адаптивный инструмент волатильности для реального рынка Auto Optimized Bollinger Bands — это продвинутый индикатор для MT4, который улучшает классические полосы Боллинджера, автоматически подбирая оптимальные значения периода и отклонения на основе исторического моделирования сделок. Вместо фиксированных настроек индикатор выполняет оптимизацию в реальном времени, определяя наиболее эффективные параметры на основе поведения цены. Это позволяет полосам динамически
Auto Optimized MFI
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
Auto Optimized MFI — это адаптивный индикатор, который автоматически настраивается под ваш рынок и таймфрейм с помощью симуляций реальных сделок на исторических данных. В отличие от классических индикаторов с фиксированными уровнями MFI 80/20, этот инструмент подстраивается под фактическое поведение цены и объёма, чтобы определить более эффективные зоны покупок и продаж. Как это работает Индикатор анализирует исторические свечи в заданном диапазоне и проводит симуляции сделок на основе сигналов
Auto Optimized RSI
Davit Beridze
5 (2)
Индикаторы
Auto Optimized RSI: Профессиональная адаптация к рынку Большинство трейдеров терпят неудачу, потому что используют статические инструменты на динамичном рынке. Использование фиксированных уровней RSI (например, 70/30) на каждом графике — это математическая ошибка. Если вы ищете «магическую стрелку» без логики, этот индикатор не для вас. Этот инструмент создан для тех, кто понимает: оптимизация — единственный ключ к выживанию в трейдинге. Стандартные индикаторы не учитывают специфику символа или
MA Speedometer
Davit Beridze
4.6 (10)
Индикаторы
нестандартный подход к стандартному индикатору скользящей средней. суть индикатора состоит в определение силы и быстроты направление цены определением угла наклона скользящей средней. берется точка на пятнадцатой свечи MA и точка на последней закрытой свече MA, между ними проводится прямая линия, она подвижна и на полусфере показывает угол наклона от 90 градусов до -90. выше 30 градусов зона покупок, ниже -30 градусов зона продаж. выше 60 градусов зона сильных покупок ниже -60 сильных продаж. ин
PRO Trend Divergence
Davit Beridze
5 (2)
Индикаторы
Этот индикатор предназначен для использования на живом графике, а не для тестера. Индикатор PRO Trend Divergence — это передовой инструмент технического анализа, предназначенный для выявления дивергенции продолжения тренда — сигнала, указывающего на вероятное сохранение текущего тренда. В отличие от обычных индикаторов, которые сосредоточены на разворотах, этот инструмент помогает трейдерам определить, когда тренд остается сильным, даже во время временных откатов или небольших коррекций. Диверг
Candle Based 123 Pattern
Davit Beridze
Индикаторы
Индикатор "Свечной Паттерн 1 2 3" Свечной Паттерн 1 2 3 — это индикатор, определяющий высоковероятные разворотные точки на основе классической ценовой модели 1-2-3, используя структуру свечей и свингов. Сигналы появляются только после подтверждённого пробоя , что снижает шум и позволяет избежать преждевременного входа. Основные особенности: Обнаружение подтверждённых бычьих и медвежьих паттернов 1-2-3 на основе свечей Построение трендовых линий между точками паттерна и стрелок в момент подтвержд
MTF Chart PRO
Davit Beridze
Индикаторы
MTF Chart PRO: Мульти-таймфреймовый анализ с паттернами, уровнями S/R и алертами Обзор MTF Chart PRO — это продвинутый индикатор для MetaTrader 4, который накладывает на текущий график настраиваемые свечи из разных таймфреймов, позволяя выполнять мульти-таймфреймовый (MTF) анализ без переключения окон. Идеально подходит для трейдеров на форексе, фондовом рынке и в криптовалютах. Индикатор сочетает визуальное отображение свечей с встроенными уровнями поддержки/сопротивления (S/R), автоматическими
Adjustable Pin Bar
Davit Beridze
4.67 (3)
Индикаторы
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Adjustable PIN BAR indicator is usefull tool alowing to search for pin bars you wish to find on the price chart, it has 2 parameters to filter out what type of pin bars you wish to search for: 1) MinTailProc 75% (default) which means to show pin bars that has minimum size of the Nose (Tail) as 75% of full candle size. If Upper Nose (Tail) size of the candle is minimum 75% of the candle size fully than candle is painted in RED. If Lower Nose
FREE
Chart Patterns All in One
Davit Beridze
4.47 (19)
Индикаторы
Попробуйте "Chart Patterns All in One" в режиме демо и получите бонус. Отправьте мне сообщение после тестирования в режиме демо, чтобы получить бонус. Оставьте комментарий после покупки, чтобы получить 8 высококачественных индикатора в качестве бонуса. Индикатор Chart Patterns All-in-One помогает трейдерам визуализировать различные графические модели, которые широко используются в техническом анализе. Он помогает определить возможное поведение рынка, но не гарантирует прибыльность. Рекомендуетс
Period Cross RSI
Davit Beridze
5 (6)
Индикаторы
Check my p a id tools they   work  perfect! "Period Cross RSI" Is a New indicator idea that shows crosses of two RSI lines with different periods which creates ascending and descending zones for confirmation of long and short trading. This indicator is brend new and will be upgraded further, for now I recommend to use it as a confirmation, filter indicator for determination of long/short trading zones, not as a signaler indicator for now. Further upgrades can make it as a signaler indicator as w
FREE
MA Speedometer MT5
Davit Beridze
5 (3)
Индикаторы
нестандартный подход к стандартному индикатору скользящей средней. суть индикатора состоит в определение силы и быстроты направление цены определением угла наклона скользящей средней. берется точка на пятнадцатой свечи MA и точка на последней закрытой свече MA, между ними проводится прямая линия, она подвижна и на полусфере показывает угол наклона от 90 градусов до -90. выше 30 градусов зона покупок, ниже -30 градусов зона продаж. выше 60 градусов зона сильных покупок ниже -60 сильных продаж. ин
Filtered TMA NRP
Davit Beridze
Индикаторы
after getting indic ator cont act me for Bonus E a. Non Repaint TMA channel with special conditioned arrows on price cross of channel lines plus market Volatility factor, which makes product much more accurate than any usual tma channel indicators.  It is proven to be profitable with Ea built based on it which you will get as a BONUS in case of indicator purchase. Good luck.
Filtered TMA Arrows
Davit Beridze
3.8 (5)
Индикаторы
Check my p a id tools they   work  perfect please r ate Here is an Upgraded version with Bonus Ea in case of purchase it costs 30$ only and you get Ea as Bonus:  https://www.mql5.com/en/market/product/96835 This indicator is experimetal, it shows TMA channel arrows with Volatility filter built in to avoid lagging. Try to experiment with it, search for better conditions of use. It is possible to adjust different timeframes for TMA and for Volatility filter Same time on the current chart, so it ma
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Индикаторы
Двойной RSI по временным рамкам - это новый технический индикатор, предназначенный для трейдеров, которые хотят сравнивать показатели Индекса Относительной Силы (RSI) из двух различных временных рамок на одном графике. Эта двойная перспектива позволяет трейдерам более эффективно идентифицировать подтверждения трендов и дивергенции. Например, трейдер может использовать RSI с одночасового графика наряду с дневным RSI, чтобы убедиться, что краткосрочные сделки соответствуют более широкому рыночному
FREE
Volatility Arrows
Davit Beridze
Индикаторы
индикатор показывает стрелки купли/продажи на факторе волатильности. индикатор не перерисовывается! работает на любом валютном паре и на любом таймфрейме. индикатор протестировано и показывает неплохие результаты как в качестве фильтра, так и в виде основного генератора сигналов (проверьте скриншоты). возможно находит сотни прибыльных настроек некоторые из которых показаны на скриншотах. в настройках имеются следующие параметры: N-период волатильности; Level-уровень волатильности; Reverse-true/f
Steady Ranger EA
Davit Beridze
3 (2)
Эксперты
Steady Ranger EA – Умная и безопасная торговля по каналам Бэктест: Используйте предоставленные set-файлы (в разделе "Комментарии") в режиме "Только по ценам открытия". Видео: Посмотрите с субтитрами для полного понимания. Почему Steady Ranger EA? Долгосрочная система с управляемыми рисками, ориентированная на стабильность и безопасность, а не на нереалистичные прибыли. Многоуровневая защита стопов: Сочетает стоп-лосс на каждую сделку с ограничением общей суммы убытков. Торговля по каналам: Откры
RSI Entry Points
Davit Beridze
5 (5)
Индикаторы
RSI Entry Points is the upgrade of the standard RSI indicator to avoid lagging. Indicator draws the clouds and the arrows to have clear picture where price is and what to wait for. Why standard RSI is lagging? because mostly we do not use it correctly and it is with very weak visual flexibility, less informative. With my current upgrade I tried to Fix both problems same time and I got much better results and more exact entries than standard RSI has. I Made RSI line Dynamic, it gets more flexible
For RSI Entry Points Test
Davit Beridze
Эксперты
This EA is Created just for RSI Entry points Indicator ( https://www.mql5.com/en/market/product/67581 Test, to show indicators profitable parameters and to give potential buyers possibility to backtest indicator Entries. EA opens Buy orders on Buy Arrows and Sell orders on Sell Arrows of the indicator, orders are closed on opposite signals. EA is not created for Live automated trading, thats not the goal to sell EA, but any ways if you like it and need it, you can rent. Default settings are fo
MFI Modern PRO
Davit Beridze
4.92 (39)
Индикаторы
Def ault settings   are just for visu alis ation, it c an not be profit able with it.  Get a Free EA as a Bonus when you Purchase the Indicator! Plus, Receive 4 Interesting Additional Indicators. Recommended set files for backtesting the indicator on recommended pairs are available in the comments section (last page). Please note that this product is exclusively sold on the MQL5 market. Any other sources offering it are scams, and the author bears no responsibility. To receive the bonus gifts,
MFI Modern PRO EA
Davit Beridze
Эксперты
Re ad First Before Testing. This Ea goes as a Bonus to  MFI Modern PRO indicator users only. Set files generated  after upgrade you can check in comments section. This Expert advisor is based on MFI Modern PRO indicator   https://www.mql5.com/en/market/product/80765 just to  give possibility to indicator users for fastly test the indicator Before buying. In comments section recommended set files are uploaded by which you can prove yourself that backtest data from indicator overview are real. Thi
MA Revolution
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
MA Revolution is upgraded version of standard Moving   A verage. With the current upgrade moving average line got more sensitive with different market conditions. It gets more flexible by decreasing default period step by step while market is sharp and incrasing period back to default period step by step while market is normal again. testing of the ide a shows th at this upgr aded version gives much more acur acy for detecting m arket direction, ch anges in direction are shown much e arly th an
Laguerre Scrat
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
In case you get Laguerre S crat indicator, you will get Laguerre Scrat Ea as a Gift. To get Ea  and det a iled m anu al PDF contact me PM. Default settings are for usd/cad H4 For St able Long term Profits Laguerre Scrat is a trading system based on 4 indicator combinations in the shape of one indicator. Laguerre indicator (upgraded), CCI, Bollinger bands and market volatility factor. It generates arrows in the indicator window and nuts on the price chart, doubling arrows for a better view where
Fiter
Davit Beridze
5 (2)
Индикаторы
Покупатели индикатора получат бесплатно советник (EA), основанный на индикаторе Fiter, в качестве бонуса. (Посмотрите видео, чтобы увидеть работу советника.) Оставьте комментарий, чтобы получить EA. Fiter — это гибридный индикатор, который сочетает в себе экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) с модифицированной ATR линией RSI (желтая), наряду с традиционной скользящей средней (красная). Пересечение этих двух линий генерирует значительно более сглаженные и надежные торговые сигналы по сравн
MRA Index
Davit Beridze
5 (5)
Индикаторы
Обзор индикатора MRA Index Бонусное предложение: Вы получаете "MRA Index EA" бесплатно при покупке индикатора. Стратегия оптимизации: Для скальпинга я оптимизирую настройки за последние 12 месяцев и использую их в следующем месяце. Этот подход доказал свою эффективность. Важное замечание: Настройки по умолчанию предназначены только для визуализации и не оптимизированы для прибыльности. Руководство по правильной оптимизации предоставляется исключительно покупателям. Об индикаторе "MRA Index": "MR
Ma Speedometer Dashboard
Davit Beridze
3.5 (2)
Индикаторы
Тестирование демо-версии не принесёт пользы. Вы ничего не поймёте, глядя на мигающие цифры. Это панель мониторинга. Постарайтесь понять идею, и я помогу вам с остальным. Символы должны быть разделены запятыми (,) и введены в параметры точно так, как они отображаются у вашего брокера, чтобы их можно было распознать на панели мониторинга. Эти символы будут использоваться для анализа индикатором. С одним кликом можно открыть любую пару на любом таймфрейме прямо с панели мониторинга. MA Speedome
Price Action Candlestick Patterns
Davit Beridze
5 (2)
Индикаторы
Индикатор свечных паттернов для MetaTrader 4 (MT4) Этот настраиваемый индикатор выявляет ключевые бычьи и медвежьи свечные паттерны, помогая трейдерам в техническом анализе и принятии решений. Основные функции: Обнаружение паттернов : Бычьи : Молот, Бычье поглощение, Утренняя звезда, Три белых солдата, Бычий харами, Перевернутый молот. Медвежьи : Падающая звезда, Медвежье поглощение, Вечерняя звезда, Три черные вороны, Медвежий харами, Повешенный. Настройка : Включение или отключение определенны
Candle Information with Session filter
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
Индикатор "Candle Info" для MetaTrader 4 (MT4) помогает трейдерам анализировать и визуализировать ключевые свечные формации прямо на графике. Определяя формации, такие как Higher High (HH), Lower Low (LL), Higher Low (HL) и Lower High (LH), индикатор дает понимание трендов рынка и возможных ценовых движений. Основные функции: Свечные формации: Определяет и помечает HH, LL, HL, LH, а также их комбинации, такие как HH & HL (бычий тренд) и LL & LH (медвежий тренд). Фильтры по сессиям: Позволяет фил
SpeedAngle
Davit Beridze
Индикаторы
Индикатор SpeedAngle  – это продвинутый инструмент для MetaTrader 4, который рассчитывает углы движения цены, предлагая динамические визуальные подсказки и настраиваемые уведомления, чтобы помочь трейдерам выявлять развороты трендов и изменения динамики. Основные возможности Анализ трендов на основе углов: Рассчитывает углы за заданный период, показывая направление и скорость движения цены. Динамическая визуализация: Отображает цветной круг, изменяющий цвет в зависимости от углов: Выше LevelMax:
Adaptive Edge EA
Davit Beridze
Эксперты
Свяжитесь со мной после покупки для получения важной информации! Обзор робота: Статистический подход к автоматической торговле Это предложение – не просто торговый советник; это приобретение проверенной методологии для долгосрочной успешной автоматической торговли. Эта комплексная система разработана, чтобы предоставить вам надежную основу для стабильной прибыльности на финансовых рынках. Основная философия, лежащая в основе этого торгового робота, проста, но глубока: рынок — это статистическая
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв