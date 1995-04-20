Speed Trend Matrix Indicator

Speed Trend Matrix Ultimate (Версия 5.10)

Speed Trend Matrix (STM) — это комплексная торговая система, реализованная в виде одного индикатора. В отличие от стандартных осцилляторов, которые просто показывают перекупленность или перепроданность, STM анализирует "скорость" движения цены относительно рыночной волатильности (ATR). Он определяет не только направление тренда, но и силу, стоящую за движением, отфильтровывая периоды низкой активности ("флэт"), когда трейдеры часто теряют деньги на ложных сигналах.

Этот инструмент разработан для трейдеров, которым нужна полная "дорожная карта" для каждой сделки. Он не просто дает сигнал на вход, но и автоматически рассчитывает и проецирует рекомендуемые уровни Stop Loss и Take Profit прямо на график, основываясь на выбранном вами стиле торговли.

Основная философия

Индикатор разделяет поведение рынка на три отчетливые зоны в зависимости от скорости цены:

UpZone (Зеленая): Присутствует сильный бычий импульс.

DownZone (Красная): Присутствует сильный медвежий импульс.

FlatZone (Серая): У цены недостаточно скорости для поддержания тренда. Этот фильтр помогает вам оставаться вне рынка во время "пилы" и неопределенности.

Ключевые особенности

1. Четыре динамические стратегии выхода Главная особенность STM v5 — это адаптивность. Вы можете переключаться между четырьмя режимами расчета уровней выхода, чтобы подстроить индикатор под ваш стиль торговли:

Mode ATR (На основе волатильности): Классический подход. Адаптирует Stop Loss и Take Profit на основе текущей волатильности рынка. Идеально подходит для дей-трейдинга и свинг-трейдинга.

Mode Structure (Smart Money): Размещает Stop Loss за недавними максимумами (Swing High) или минимумами (Swing Low). Предназначен для трейдеров Price Action, которые предпочитают прятать стопы за рыночной структурой.

Mode Candle (Снайпер): Режим с высоким риском и высокой потенциальной прибылью. Устанавливает короткие стопы, основываясь на экстремумах сигнальной свечи. Идеален для входа в самом начале импульса с высоким соотношением Риск:Прибыль.

Mode Fixed (Скальпинг): Использует фиксированные значения пунктов для SL и TP. Лучше всего подходит для скальпинга на младших таймфреймах с известными характеристиками актива.

2. Управление сделкой на графике При обнаружении валидного сигнала индикатор рисует:

Стрелку входа: Визуальное подтверждение смены тренда.

Линию SL (Красные точки): Точный ценовой уровень для вашего стоп-лосса.

Линию TP (Синий пунктир): Расчетный уровень целевой прибыли.

3. Продвинутая фильтрация Для повышения качества сигналов STM включает:

Мульти-таймфрейм фильтр (MTF): Проверяет старший таймфрейм (например, H1 или H4), чтобы убедиться, что вы торгуете в направлении глобального тренда.

Требование структуры: Опциональный фильтр, который заставляет индикатор ждать формирования валидной структуры Pivot Low/High перед подачей сигнала, уменьшая количество входов на случайных всплесках цены.

4. Панель статистики Прозрачность результатов критически важна. Информационная панель на экране отслеживает историческую эффективность текущих настроек на текущем графике, отображая:

Общее количество сигналов

Количество прибыльных и убыточных сделок

Процент винрейта (Win Rate)

Чистую прибыль в пунктах (Net Points)

Как торговать

Анализ Матрицы: Следите за гистограммой — ждите смены цвета с серого (Flat) на зеленый (Buy) или красный (Sell). Ожидание стрелки: Подтвердите сигнал появившейся стрелкой на графике. Исполнение: Войдите в сделку и установите уровни SL/TP точно там, где индикатор нарисовал линии. Управление: Позвольте сделке отработать, опираясь на математические вероятности, отображенные на панели статистики.

Обзор параметров