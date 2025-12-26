意大利居民消费价格指数(CPI) FOI（不包括烟草）年率y/y (Italy Consumer Price Index (CPI) FOI excl. Tobacco y/y)
CPI FOI（不包括烟草）年率y/y显示了与去年同月相比，从蓝领和白领工人家庭的角度，报告月份商品和服务的价格变化。这一指标对一篮子商品和服务进行了评估，这些商品和服务占家庭支出的比重较大（不包括烟草产品）。该指标被认为是衡量消费者信心和地区通货膨胀的重要指标之一。CPI增长可能被视为对欧元报价有利。
"意大利居民消费价格指数(CPI) FOI（不包括烟草）年率y/y (Italy Consumer Price Index (CPI) FOI excl. Tobacco y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
11月 2025
1.0%
1.2%
1.1%
10月 2025
1.1%
1.4%
1.4%
9月 2025
1.4%
1.4%
1.4%
8月 2025
1.4%
1.3%
1.5%
7月 2025
1.5%
1.5%
1.5%
6月 2025
1.5%
1.7%
1.4%
5月 2025
1.4%
1.5%
1.7%
4月 2025
1.7%
1.4%
1.7%
3月 2025
1.7%
1.4%
1.5%
2月 2025
1.5%
1.2%
1.3%
1月 2025
1.3%
1.1%
1.1%
12月 2024
1.1%
1.0%
1.2%
11月 2024
1.2%
0.7%
0.8%
10月 2024
0.8%
2.6%
0.6%
9月 2024
0.6%
1.0%
0.8%
8月 2024
0.8%
2.6%
1.1%
7月 2024
1.1%
2.3%
0.8%
6月 2024
0.8%
2.0%
0.8%
5月 2024
0.8%
1.0%
0.8%
4月 2024
0.8%
1.2%
1.2%
3月 2024
1.2%
0.9%
0.7%
2月 2024
0.7%
-2.5%
0.8%
1月 2024
0.8%
2.1%
0.6%
12月 2023
0.6%
0.6%
0.7%
11月 2023
0.7%
3.6%
1.7%
10月 2023
1.7%
3.3%
5.1%
9月 2023
5.1%
6.6%
5.2%
8月 2023
5.2%
4.4%
5.7%
7月 2023
5.7%
6.1%
6.0%
6月 2023
6.0%
6.6%
7.2%
5月 2023
7.2%
6.6%
7.9%
4月 2023
7.9%
8.1%
7.4%
3月 2023
7.4%
8.2%
8.9%
2月 2023
8.9%
9.8%
1月 2023
9.8%
12.3%
11.3%
12月 2022
11.3%
12.2%
11.5%
11月 2022
11.5%
11.6%
11.5%
10月 2022
11.5%
8.9%
8.6%
9月 2022
8.6%
8.7%
8.1%
8月 2022
8.1%
8.4%
7.8%
7月 2022
7.8%
7.9%
7.8%
6月 2022
7.8%
6.9%
6.8%
5月 2022
6.8%
6.3%
5.8%
4月 2022
5.8%
6.9%
6.4%
3月 2022
6.4%
6.1%
5.6%
2月 2022
5.6%
4.8%
4.7%
1月 2022
4.7%
4.2%
3.8%
12月 2021
3.8%
4.0%
3.6%
11月 2021
3.6%
3.4%
3.0%
10月 2021
3.0%
2.7%
2.6%
