MathSwap

ushort 유형의 값에서 바이트 순으로 변경.

ushort  MathSwap(
   ushort  value      // 값
   );

매개 변수

[in]  바이트 순서를 변경하는 값.

반환값

역 바이트 순서의 ushort 값.

MathSwap

uint 유형 값에서 바이트 순서 변경.

uint  MathSwap(
   uint   value      // 값
   );

매개 변수

[in]  바이트 순서를 변경하는 값.

반환값

역 바이트 순서로의 uint 값.

MathSwap

ulong 유형 값에서 바이트 순서 변경.

ulong  MathSwap(
   ulong  value      // 값
   );

매개 변수

[in]  바이트 순서를 변경하는 값.

반환값

역 바이트 순서의 ulong 값.

 

예:

#property script_show_inputs
 
input ulong  InpLongValue  =  1;    // 여기에 ulong 값을 입력
input uint   InpIntValue   =  2;    // 여기에 단위 값을 입력
input ushort InpShortValue =  3;    // 여기에 ushort 값을 입력
 
//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
 
//--- MathSwap()으로 입력하고 변환한 값을 저널에 10진수와 2진수로 출력합니다.
   Print(ValueDescription(InpLongValue));
   Print(ValueDescription(InpIntValue));
   Print(ValueDescription(InpShortValue));
   /*
  결과:
   ulong value1
   ulong value72057594037927936 using MathSwap()
   binary ulong value0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001
   binary ulong value0000000100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 using MathSwap()
   
   uint value2
   uint value33554432 using MathSwap()
   binary uint value00000000000000000000000000000010
   binary uint value00000010000000000000000000000000 using MathSwap()
   
   ushort value3
   ushort value768 using MathSwap()
   binary ushort value0000000000000011
   binary ushort value0000001100000000 using MathSwap()
   */
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 변수 값을 설명하는 텍스트를 반환합니다.                               |
//+------------------------------------------------------------------+
template <typename T>
string ValueDescription(T x)
  {
   int    num_bits   = sizeof(T)*8;
   string type_name  = typename(T);
   string bin_x      = NumberToBinaryString(x);
   string bin_swap_x = NumberToBinaryString(MathSwap(x));
   return(StringFormat("%s value: %lld\n%s value: %lld using MathSwap()\nbinary %s value: %0*s\nbinary %s value: %0*s using MathSwap()\n"type_namextype_nameMathSwap(x), type_namenum_bitsbin_xtype_namenum_bitsbin_swap_x));
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| 숫자의 이진 표현법을 문자열로 반환                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
template <typename T>
string NumberToBinaryString(T x)
  {
   string res  = "";
   int    i    = -1;
   uchar  size = sizeof(T)*8-1;
   ulong  mask = (ulong)1<<size;
   while(!((x<<++i)& mask));
   for(; i <=sizei++)
      res += !((x<<i)& mask) ? "0" : "1";
   return res;
  }

참고 항목

