- Create
- BufferResize
- GetData
- Refresh
시계열 버퍼의 지정된 요소를 가져옵니다.
datetime GetData(
Parameters
index
[in] 버퍼 요소의 인덱스.
Return Value
시계열 버퍼 요소, 또는 0.
GetData
시작 위치 및 번호별로 시계열 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.
int GetData(
Parameters
start_pos
[in] 시계열의 시작 포지션.
count
[in] 시계열 버퍼 요소 수.
buffer
[in] 데이터를 저장하기 위한 배열 참조.
Return Value
>=0 - 성공, -1 - 데이터를 받을 수 없음.
GetData
시작 시간 및 번호로 시계열 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.
int GetData(
Parameters
start_time
[in] 시계열 버퍼 초기 요소의 시간.
count
[in] 시계열 버퍼 요소 수.
buffer
[in] 데이터를 저장하기 위한 배열 참조.
Return Value
>=0 - 성공, -1 - 데이터를 받을 수 없음.
GetData
시작 및 중지 시간을 기준으로 시계열 버퍼에서 데이터를 가져옵니다.
int GetData(
Parameters
start_time
[in] 시계열 버퍼 초기 요소의 시간.
stop_time
[in] 시계열 버퍼 종결 요소 시간.
buffer
[in] 데이터를 저장하기 위한 배열 참조
Return Value
>=0 - 성공, -1 - 데이터를 받을 수 없음.