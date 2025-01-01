MQL5 リファレンス標準ライブラリストラテジーモジュールトレール注文のクラスCTrailingPSARCheckTrailingStopShort
- Step
- Maximum
- InitIndicators
- CheckTrailingStopLong
- CheckTrailingStopShort
CheckTrailingStopShort
숏 포지션의 추적 손절매 상태를 점검합니다.
|
virtual bool CheckTrailingStopShort(
Parameters
position
[in] CPositionInfo 객체에 대한 포인터.
sl
[in][out] 손절매 가격 변수 참조.
tp
[in][out] 수익률 획득에 대한 변수 참조.
반환 값
조건이 만족되면 - true, 그렇지 않으면 - false.
참고
먼저 현재 가격에 가장 가까운 최소 허용 손절매 가격을 계산하고 이전(완료된) 막대의 파라볼릭 SAR 지표 값을 사용하여 손절매 가격을 계산합니다. 포지션에 이미 손절매 가격이 있는 경우, 그 값은 기준가격으로 가정되며, 그렇지 않은 경우 포지션 시가는 기준 가격으로 가정됩니다. 계산된 손절매 가격이 기준 가격보다 낮고 최소 허용 손절매 가격보다 높으면 손절매 가격을 새로 설정하는 것이 좋습니다.