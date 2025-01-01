데이터 구조

이 섹션에는 다양한 데이터 구조(배열, 연결 목록 등) 작업에 대한 기술 세부 사항과 MQL5 표준 라이브러리의 관련 구성 요소에 대한 설명이 수록되어 있습니다.

데이터 구조의 클래스를 사용하면 복합 데이터 구조를 포함한 다양한 형식의 사용자 지정 데이터 저장소를 만들 때 시간이 절약됩니다.

MQL5 표준 라이브러리(데이터 세트의 경우)는 Include\Arrays 폴더에 있는 터미널이 작업 디렉토리에 배치됩니다.

데이터 배열

동적 데이터 배열 클래스를 사용하면 다차원 배열을 포함한 다양한 형식의 사용자 지정 데이터 저장소를 만들 때 시간이 절약됩니다.

