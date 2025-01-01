MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集
데이터 구조
이 섹션에는 다양한 데이터 구조(배열, 연결 목록 등) 작업에 대한 기술 세부 사항과 MQL5 표준 라이브러리의 관련 구성 요소에 대한 설명이 수록되어 있습니다.
데이터 구조의 클래스를 사용하면 복합 데이터 구조를 포함한 다양한 형식의 사용자 지정 데이터 저장소를 만들 때 시간이 절약됩니다.
MQL5 표준 라이브러리(데이터 세트의 경우)는 Include\Arrays 폴더에 있는 터미널이 작업 디렉토리에 배치됩니다.
데이터 배열
동적 데이터 배열 클래스를 사용하면 다차원 배열을 포함한 다양한 형식의 사용자 지정 데이터 저장소를 만들 때 시간이 절약됩니다.
MQL5 표준 라이브러리(데이터 배열의 경우)은 Include\Arrays 폴더에 있는 터미널의 작업 디렉토리에 있습니다.
|
클래스
|
설명
|
동적 데이터 배열의 기본 클래스
|
char 또는 uchar 변수의 동적 배열
|
short 또는 ushort 변수의 동적 배열
|
int 또는 uint 변수의 동적 배열
|
long 또는 ulong 변수의 동적 배열
|
float 변수의 동적 배열
|
double 변수의 동적 배열
|
string 변수의 동적 배열
|
CObject 포인터의 동적 배열
|
CObject 클래스의 인스턴스 목록 및 하위 항목 목록과 함께 작업할 수 있는 기능을 제공
|
CTree binary 트리의 노드로 작업할 수 있는 기능을 제공
|
CTreeNode 클래스 인스턴스 및 하위 인스턴스의 binary 트리와 함께 작업할 수 있는 기능을 제공