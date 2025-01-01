MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CListGetCurrentNode
- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
GetCurrentNode
현재 리스트 요소를 가져옵니다.
|
CObject* GetCurrentNode()
Return Value
현재 요소에 대한 포인터 - 성공, NULL - 포인터를 가져올 수 없음.
예제:
|
//--- CList::GetCurrentNode() 예제