GetFirstNode

리스트의 첫 번째 요소를 가져옵니다.

CObject*  GetFirstNode()

Return Value

첫 번째 요소에 대한 포인터 - 성공, NULL - 포인터를 가져올 수 없음.

예제:

//--- CList::GetFirstNode() 예제
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("객체가 오류를 생성합니다"); 
      return
     } 
   //--- 리스트 요소를 추가합니다 
   //--- . . . 
   CObject *object=list.GetFirstNode(); 
   if(object==NULL
     { 
      printf("노드 오류 가져오기"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- 요소 사용 
   //--- . . . 
   //--- 요소를 삭제하지 마십시오 
   //--- 리스트 삭제 
   delete list; 
  } 