새로운 기고글 MQL5. 커뮤니티 채널과 그룹 챗을 사용하세요 가 게재되었습니다: MQL5.com 웹사이트는 전 세계의 트레이더들이 모여 있는 곳입니다. 사용자들은 기사 글을 게시하고, 무료 코드를 공유하고 Market에서 제품을 판매하고 프리랜스 주문을 수행하고 거래 신호(시그널)를 복사합니다. 포럼, 채팅과 MetaTrader 채널에서 그들과 소통할 수 있습니다. 기존의 대부분의 인스턴트 메신저와 마찬가지로 MetaTrader 채팅은 많은 사람들에게 여러 내용을 방송할 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 위해 두 가지 메시징
새로운 기고글 MQL5 클라우드 네트워크: 아직도 계산 중입니까? 가 게재되었습니다: MQL5 Cloud Network가 출시된지 이제 곧 1년 반이 됩니다. 이 최첨단 이벤트는 알고리즘 거래의 새로운 시대를 열었습니다. 이제 몇 번의 클릭으로 거래자는 거래 전략의 최적화를 위해 수백 수천 개의 컴퓨팅 코어를 마음대로 사용할 수 있습니다 . 네트워크 설치, 설정 및 구조와 관련된 모든 문제는 공식 MQL5 Cloud Network 웹사이트의 FAQ 섹션 에서 다룹니다. 그러나 우리 중 많은 사람들을 먹먹하게 만드는 한 가지 질문이
새로운 기고글 결제 및 결제 수단 가 게재되었습니다: MQL5.커뮤니티 서비스는 트레이더들 뿐만 아니라 MetaTrader 터미널용 어플리케이션을 개발하는 개발자들에게도 최고의 기회를 제공합니다. 이 기사에서는 MQL5 서비스에 대한 결제가 어떻게 수행되는지, 번 돈이 어떻게 인출될 수 있는지, 운영 보안이 어떻게 보장되는지 설명합니다. 반복 결제 에서의 신규 결제 수단을 추가하거나 모든 일회성 작업은 프로필 페이지에서 설정한 핸드폰으로의 문자 메세지나 텔레그램을 통해 확인 코드를 전송하게 합니다. 확인 후 인증 코드를 입력하여
DeltaFusionLite : 델타퓨전 라이트는 MT4용 델타퓨전프로 인디케이터의 간소화된 버전입니다. 누적 델타와 순 델타를 계산하고 표시하여 트레이더가 각 캔들 내 매수 및 매도 압력을 명확하게 볼 수 있도록 합니다. 매수 호가와 매도 호가 사이의 거래량 분포를 분석하여 시장 심리의 변화, 잠재적 반전, 가격과 거래량 사이의 다양한 유형의 차이를 파악하는 데 도움이 됩니다. 작성자: Francesco Secchi
새로운 기고글 MQL5.community의 새로운 아티클 게시 시스템 가 게재되었습니다: MQL5.community에 새로운 아티클 게시 시스템이 생겼습니다. 새로운 시스템은 아티클 작성 과정을 몇 가지 단계로 나누어 보다 명확하고 쉬운 아티클 작성 방법을 제안합니다. 각 단계마다 여러분에게 도움이 될 정보나 조언 등이 제공될 겁니다. 이번 글이 여러분에게 도움이 되었으면 좋겠네요. MQL5.community 회원들의 주목을 끌 만한 아이디어가 있으면 언제든지 저희에게 보내 주세요. 글을 써 주시는 분들과 이야기를 하다 보니 상호
새로운 기고글 매수하기 전에 거래 로봇을 테스트하는 방법 가 게재되었습니다: MQL5 Market에서 거래 로봇을 매수하면 다른 모든 유사한 옵션에 비해 뚜렷한 이점이 있습니다. 제공되는 자동화 시스템은 MetaTrader 5 터미널에서 직접 철저히 테스트할 수 있습니다. 매수하기 전에 Expert Advisor는 시스템을 완전히 파악하기 위해 내장된 전략 테스터의 모든 불리한 모드에서 신중하게 실행할 수 있고 또 실행해야 합니다. MQL5 Market 에서 거래 로봇을 매수하면 다른 모든 유사한 옵션에 비해 뚜렷한 이점이
새로운 기고글 Python과 MQL5로 로봇 개발하기(1부): 데이터 전처리 가 게재되었습니다: 머신 러닝을 기반으로 트레이딩 로봇을 개발하기: 자세한 가이드. 이 시리즈의 첫 번째 글에서는 데이터와 기능을 수집하고 준비하는 방법을 다룹니다. 이 프로젝트는 파이썬 프로그래밍 언어와 라이브러리, MetaTrader 5 플랫폼을 사용하여 구현됩니다. 시장은 점점 더 복잡해지고 있습니다. 오늘날은 알고리즘의 전쟁으로 변하고 있으며 거래의 95% 이상이 로봇에 의해 발생합니다. 다음 단계는 머신 러닝입니다. 이들은 강력한 AI는 아니지만
새로운 기고글 거래신호에 가입하는 방법 가 게재되었습니다: 시그널(신호) 서비스는 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5와의 소셜 트레이딩을 소개합니다. 이 서비스는 거래 플랫폼에 통합되어 있으며 누구나 전문 거래자의 거래를 쉽게 복사할 수 있습니다. 수천 개의 신호 공급자 중 하나를 선택하고 몇 번의 클릭으로 가입하면 해당 공급자의 거래가 귀하의 계정에 복사됩니다. 신호의 쇼케이스는 복사하기에 가장 적합한 조건을 가진 신호를 선택하기 위한 특별한 기능을 제공합니다. 사용자는 거래 계정이 열려 있는 서버의 이름만 지정하면
BuySell + SL + TP : 스크립트를 사용하여 MT5 창에서 현재 가격에 지정된 손절가(핍)와 테이크프로핏(핍)으로 매수 포지션을 오픈할 수 있습니다. 작성자: akka
Raymond Cloudy Day For EA : 레이먼드가 만든 혁신적인 트레이딩 도구인 레이먼드 클라우디 데이 포 EA는 MT5 플랫폼을 위해 전문적으로 개발되었습니다. 이 혁신적인 인디케이터는 최첨단 계산 방식과 고급 알고리즘을 통합하여 기존의 피벗 포인트를 능가하는 정밀도로 트레이딩 전략을 강화합니다. Author: The Hung Ngo
전문가 : 임의의 EA의 읽기/쓰기 매개변수 라이브러리. Author: fxsaber
EAX_Mysql - MySQL library : 이 라이브러리를 사용하면 MySQL에 쉽게 인터페이스할 수 있습니다. Author: Michael Schoen
새로운 기고글 MetaTrader VPS 시작하기: 단계별 지침 가 게재되었습니다: 트레이딩 로봇이나 시그널 구독을 사용해 본 사람이라면 누구나 트레이딩 플랫폼에 안정적인 연중무휴 호스팅 서버를 임대해야 한다는 필요성을 알고 있습니다. 저희는 다양한 이유로 메타트레이더 VPS 사용을 권장합니다. MQL5.community 계정을 통해 간단하게 서비스 비용을 결제하고 구독을 관리할 수 있습니다. 작성자: MetaQuotes
포물선 + 피보 + 채널의 지그재그 : 지그재그 인디케이터는 기술 지표인 포물선형 SAR의 값을 기반으로 하며, 인디케이터의 마지막 및 두 번째 고점에 피보 레벨을 구축하는 기능이 추가되었고, 이러한 고점을 선택하면 세 개의 연속 지그재그 고점을 기반으로 채널을 구축할 수 있습니다. Author: Nikolay Kositsin
Linear Regression Slope : 선형 회귀 기울기 Author: Mladen Rakic
BBMA 존제로로스(ZZL) 할머니 동맹 : BBMA 존제로로스 히스토그램은 위험 최소화를 위한 "재진입" 설정 등의 트레이딩 존을 보여줍니다. Author: Alexander Piechotta
복사기MT5 : 코피어머신은 직관적인 인터페이스로 한 대의 컴퓨터에서 서로 다른 메타트레이더 4 및 메타트레이더 5 계좌 간 거래를 로컬로 복사할 수 있는 프로그램입니다. 작성자: Denis Nikolaev
볼륨 오실레이터 : 거래량 오실레이터는 가격 추세의 강약을 예측하는 유용한 기술적 분석 지표입니다. Author: Artyom Trishkin
새로운 기고글 MetaTrader 5에서 자동 정리 기능 맵 (코호넨 맵) 이용하기 가 게재되었습니다: 자체 구성 기능 맵(코호넨 맵)의 가장 흥미로운 측면 중 하나는 사람이 관리하지 않아도 스스로 데이터를 분류하는 법을 배운다는 것입니다. 기본적인 형태로 입력 데이터의 유사성 맵(클러스터링)을 생성합니다. SOM 맵은 고차원 데이터의 분류 및 시각화에 사용할 수 있습니다. In this article we will consider several simple applications of Kohonen maps. 16개 노드의
Spread indicator MT5 : 스프레드 메타 트레이더 표시기 - 차트의 메인 창에 현재 스프레드를 표시합니다. 글꼴 매개변수, 인디케이터의 위치 및 스프레드 값의 정규화를 수정할 수 있습니다. 스프레드는 매 틱 후에 다시 그려져 가장 최신의 활성 스프레드 값을 보장합니다. 이는 스프레드가 가변적이거나 스프레드가 자주 확대되는 브로커에 유용할 수 있습니다. 스프레드 레이블을 현재 입찰가 라인 근처에 표시하도록 설정할 수도 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다. Author: Tuan
새로운 기고글 마켓에 효과적인 제품 프레젠테이션을 위한 팁 가 게재되었습니다: 트레이더에게 프로그램을 효과적으로 판매하려면 효율적이고 유용한 제품을 작성한 다음 시장에 게시해야 하는 것만이 아닙니다. 포괄적이고 상세한 설명과 좋은 삽화를 제공하는 것이 중요합니다. 품질 로고와 정확한 스크린샷은 "실제 코딩"만큼 중요합니다. 간단한 공식에 유의하십시오: 다운로드 안 함 = 판매 안 함. MetaTrader 마켓 은 자동 거래를 위한 가장 큰 애플리케이션 저장소입니다. 그곳은 거래용 로봇과 기술 지표 개발자들이 열심히 일한 것에 대해
새로운 기고글 프리랜스 서비스에서 트레이더의 주문을 처리하여 수익을 창출하는 방법 가 게재되었습니다: MQL5 프리랜스는 개발자가 트레이더 고객을 위한 트레이딩 애플리케이션을 만들어 주고 그 대가를 금전적으로 받는 온라인 서비스입니다. 이 서비스는 2010년부터 성공적으로 운영되어 현재까지 100,000개 이상의 총 7백만 달러의 프로젝트가 완료되었습니다. 보시다시피 여기에는 상당한 금액이 관련됩니다. MQL5 프리랜스 는 트레이딩 애플리케이션 개발자를 위한 전문적인 서비스입니다. 트레이더들은 맞춤형 트레이딩 로봇, 보조지표 및
MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 6 : "MQL5 Programming for Traders" 파트 6에서는 MQL5 언어의 핵심인 트레이딩 자동화에 대해 알아볼 것입니다. 우리는 금융상품 사양 및 트레이딩 계좌 설정과 같은 기본적인 것들부터 시작하게 될 것입니다. 이는 Expert Advisors를 제대로 운영하기 위한 전제 조건입니다. 작성자: MetaQuotes
MQL5 Programming for Traders – 책의 소스 코드. 파트 7 : 책의 마지막 일곱 번째 부분에서는 MetaTrader 5용 프로그램을 개발할 때 유용한 MQL5 API의 고급 기능에 대해 설명합니다. 여기에는 맞춤형 종목 심볼, 내장된 경제 달력 이벤트에 대해서는 물론 네트워킹, 데이터베이스, 암호화와 같은 범용적인 기술이 포함됩니다. 작성자: MetaQuotes
New Candle or Bar formation. : 이 봇은 설정된 시간대에 새 캔들이 열리는 것을 감지하여 일회성 코드를 실행하고, 거래를 하고, 다른 함수를 호출하기가 더 쉬워집니다. 코드는 OnTick() 함수로 작성됩니다. Author: Clinton Dennis Edem
구매판매 : 이 인디케이터는 현재 추세의 마지막 '방어선'을 보여줍니다. 추세 변화는 컬러 사각형으로, 추세 방향은 컬러 점으로 표시됩니다. Author: Nikolay Kositsin
Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD : EA는 이론 환율과 실제 환율 간의 차이를 식별하여 위험을 최소화한 거래 기회를 실행합니다. Author: Peter Mueller
Engulfing Indicator : 이 지표는 휩쓸리는 캔들 패턴을 식별하는 데 도움이 되는 지표입니다. Author: Minh Hieu Hoang
새로운 기고글 Linux의 MetaTrader 5 가 게재되었습니다: 이 기사에서는 Linux 버전 중 널리 사용되는 Ubuntu와 Debian에서 MetaTrader 5를 설치하는 방법을 알아봅니다. 이들 시스템은 서버 하드웨어와 트레이더의 개인용 컴퓨터로 널리 사용됩니다. 작성자: MetaQuotes
새로운 기고글 마켓에 제품 출시하기 가 게재되었습니다: 마켓에 애플리케이션을 업로드하면 전 세계 MetaTrader 5 유저들이 사용할 수 있게 됩니다. 마켓은 아주 훌륭한 수익 창출 기회를 제공합니다. 판매 즉시 정산이 진행되며 프로그램 판매량과 데모 다운로드 횟수도 확인할 수 있죠. 마켓에서 판매되는 모든 MQL5 프로그램은 특정 구매자를 위해 자동으로 암호화되므로 여러분이 직접 보안 솔루션을 추가하지 않아도 됩니다. 프로그램 구매는 MetaTrader 5 클라이언트 터미널에서만 가능합니다. 각각의 MQL5 프로그램은 하나의
