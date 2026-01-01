MetaQuotes 기고글 토론 "MQL5. 커뮤니티 채널과 그룹 챗을 사용하세요" 29 1 2 3) 새로운 기고글 MQL5. 커뮤니티 채널과 그룹 챗을 사용하세요 가 게재되었습니다: MQL5.com 웹사이트는 전 세계의 트레이더들이 모여 있는 곳입니다. 사용자들은 기사 글을 게시하고, 무료 코드를 공유하고 Market에서 제품을 판매하고 프리랜스 주문을 수행하고 거래 신호(시그널)를 복사합니다. 포럼, 채팅과 MetaTrader 채널에서 그들과 소통할 수 있습니다. 기존의 대부분의 인스턴트 메신저와 마찬가지로 MetaTrader 채팅은 많은 사람들에게 여러 내용을 방송할 수 있는 기회를 제공합니다. 이를 위해 두 가지 메시징

MetaQuotes 기고글 토론 "결제 및 결제 수단" 1836 1 2 3 4 5 ... 183 184) 새로운 기고글 결제 및 결제 수단 가 게재되었습니다: MQL5.커뮤니티 서비스는 트레이더들 뿐만 아니라 MetaTrader 터미널용 어플리케이션을 개발하는 개발자들에게도 최고의 기회를 제공합니다. 이 기사에서는 MQL5 서비스에 대한 결제가 어떻게 수행되는지, 번 돈이 어떻게 인출될 수 있는지, 운영 보안이 어떻게 보장되는지 설명합니다. 반복 결제 에서의 신규 결제 수단을 추가하거나 모든 일회성 작업은 프로필 페이지에서 설정한 핸드폰으로의 문자 메세지나 텔레그램을 통해 확인 코드를 전송하게 합니다. 확인 후 인증 코드를 입력하여

Automated-Trading 지표: DeltaFusionLite ( 1 ) DeltaFusionLite : 델타퓨전 라이트는 MT4용 델타퓨전프로 인디케이터의 간소화된 버전입니다. 누적 델타와 순 델타를 계산하고 표시하여 트레이더가 각 캔들 내 매수 및 매도 압력을 명확하게 볼 수 있도록 합니다. 매수 호가와 매도 호가 사이의 거래량 분포를 분석하여 시장 심리의 변화, 잠재적 반전, 가격과 거래량 사이의 다양한 유형의 차이를 파악하는 데 도움이 됩니다. 작성자: Francesco Secchi

MetaQuotes 기고글 토론 "MQL5.community의 새로운 아티클 게시 시스템" 107 1 2 3 4 5 ... 10 11) 새로운 기고글 MQL5.community의 새로운 아티클 게시 시스템 가 게재되었습니다: MQL5.community에 새로운 아티클 게시 시스템이 생겼습니다. 새로운 시스템은 아티클 작성 과정을 몇 가지 단계로 나누어 보다 명확하고 쉬운 아티클 작성 방법을 제안합니다. 각 단계마다 여러분에게 도움이 될 정보나 조언 등이 제공될 겁니다. 이번 글이 여러분에게 도움이 되었으면 좋겠네요. MQL5.community 회원들의 주목을 끌 만한 아이디어가 있으면 언제든지 저희에게 보내 주세요. 글을 써 주시는 분들과 이야기를 하다 보니 상호

MetaQuotes 기고글 토론 "거래신호에 가입하는 방법" 1162 1 2 3 4 5 ... 116 117) 새로운 기고글 거래신호에 가입하는 방법 가 게재되었습니다: 시그널(신호) 서비스는 MetaTrader 4 및 MetaTrader 5와의 소셜 트레이딩을 소개합니다. 이 서비스는 거래 플랫폼에 통합되어 있으며 누구나 전문 거래자의 거래를 쉽게 복사할 수 있습니다. 수천 개의 신호 공급자 중 하나를 선택하고 몇 번의 클릭으로 가입하면 해당 공급자의 거래가 귀하의 계정에 복사됩니다. 신호의 쇼케이스는 복사하기에 가장 적합한 조건을 가진 신호를 선택하기 위한 특별한 기능을 제공합니다. 사용자는 거래 계정이 열려 있는 서버의 이름만 지정하면

Automated-Trading Experts: Raymond Cloudy Day For EA 11 1 2) Raymond Cloudy Day For EA : 레이먼드가 만든 혁신적인 트레이딩 도구인 레이먼드 클라우디 데이 포 EA는 MT5 플랫폼을 위해 전문적으로 개발되었습니다. 이 혁신적인 인디케이터는 최첨단 계산 방식과 고급 알고리즘을 통합하여 기존의 피벗 포인트를 능가하는 정밀도로 트레이딩 전략을 강화합니다. Author: The Hung Ngo

MetaQuotes 기고글 토론 "MetaTrader VPS 시작하기: 단계별 지침" 26 1 2 3) 새로운 기고글 MetaTrader VPS 시작하기: 단계별 지침 가 게재되었습니다: 트레이딩 로봇이나 시그널 구독을 사용해 본 사람이라면 누구나 트레이딩 플랫폼에 안정적인 연중무휴 호스팅 서버를 임대해야 한다는 필요성을 알고 있습니다. 저희는 다양한 이유로 메타트레이더 VPS 사용을 권장합니다. MQL5.community 계정을 통해 간단하게 서비스 비용을 결제하고 구독을 관리할 수 있습니다. 작성자: MetaQuotes

Automated-Trading 지표: 포물선 + 피보 + 채널의 지그재그 13 1 2) 포물선 + 피보 + 채널의 지그재그 : 지그재그 인디케이터는 기술 지표인 포물선형 SAR의 값을 기반으로 하며, 인디케이터의 마지막 및 두 번째 고점에 피보 레벨을 구축하는 기능이 추가되었고, 이러한 고점을 선택하면 세 개의 연속 지그재그 고점을 기반으로 채널을 구축할 수 있습니다. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading 지표: Linear Regression Slope ( 1 ) Linear Regression Slope : 선형 회귀 기울기 Author: Mladen Rakic

Automated-Trading 지표: BBMA 존제로로스(ZZL) 할머니 동맹 ( 10 ) BBMA 존제로로스(ZZL) 할머니 동맹 : BBMA 존제로로스 히스토그램은 위험 최소화를 위한 "재진입" 설정 등의 트레이딩 존을 보여줍니다. Author: Alexander Piechotta

Automated-Trading Experts: 복사기MT5 ( 8 ) 복사기MT5 : 코피어머신은 직관적인 인터페이스로 한 대의 컴퓨터에서 서로 다른 메타트레이더 4 및 메타트레이더 5 계좌 간 거래를 로컬로 복사할 수 있는 프로그램입니다. 작성자: Denis Nikolaev

Automated-Trading 지표: 볼륨 오실레이터 ( 2 ) 볼륨 오실레이터 : 거래량 오실레이터는 가격 추세의 강약을 예측하는 유용한 기술적 분석 지표입니다. Author: Artyom Trishkin

Automated-Trading 지표: Spread indicator MT5 ( 2 ) Spread indicator MT5 : 스프레드 메타 트레이더 표시기 - 차트의 메인 창에 현재 스프레드를 표시합니다. 글꼴 매개변수, 인디케이터의 위치 및 스프레드 값의 정규화를 수정할 수 있습니다. 스프레드는 매 틱 후에 다시 그려져 가장 최신의 활성 스프레드 값을 보장합니다. 이는 스프레드가 가변적이거나 스프레드가 자주 확대되는 브로커에 유용할 수 있습니다. 스프레드 레이블을 현재 입찰가 라인 근처에 표시하도록 설정할 수도 있습니다. 이 인디케이터는 MT4와 MT5 모두에서 사용할 수 있습니다. Author: Tuan

MetaQuotes 기고글 토론 "프리랜스 서비스에서 트레이더의 주문을 처리하여 수익을 창출하는 방법" ( 4 ) 새로운 기고글 프리랜스 서비스에서 트레이더의 주문을 처리하여 수익을 창출하는 방법 가 게재되었습니다: MQL5 프리랜스는 개발자가 트레이더 고객을 위한 트레이딩 애플리케이션을 만들어 주고 그 대가를 금전적으로 받는 온라인 서비스입니다. 이 서비스는 2010년부터 성공적으로 운영되어 현재까지 100,000개 이상의 총 7백만 달러의 프로젝트가 완료되었습니다. 보시다시피 여기에는 상당한 금액이 관련됩니다. MQL5 프리랜스 는 트레이딩 애플리케이션 개발자를 위한 전문적인 서비스입니다. 트레이더들은 맞춤형 트레이딩 로봇, 보조지표 및

Automated-Trading Experts: MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 6 16 1 2) MQL5 Programming for Traders - 책의 소스 코드. 파트 6 : "MQL5 Programming for Traders" 파트 6에서는 MQL5 언어의 핵심인 트레이딩 자동화에 대해 알아볼 것입니다. 우리는 금융상품 사양 및 트레이딩 계좌 설정과 같은 기본적인 것들부터 시작하게 될 것입니다. 이는 Expert Advisors를 제대로 운영하기 위한 전제 조건입니다. 작성자: MetaQuotes

Automated-Trading Experts: New Candle or Bar formation. 13 1 2) New Candle or Bar formation. : 이 봇은 설정된 시간대에 새 캔들이 열리는 것을 감지하여 일회성 코드를 실행하고, 거래를 하고, 다른 함수를 호출하기가 더 쉬워집니다. 코드는 OnTick() 함수로 작성됩니다. Author: Clinton Dennis Edem

Automated-Trading 지표: 구매판매 ( 1 ) 구매판매 : 이 인디케이터는 현재 추세의 마지막 '방어선'을 보여줍니다. 추세 변화는 컬러 사각형으로, 추세 방향은 컬러 점으로 표시됩니다. Author: Nikolay Kositsin

Automated-Trading Experts: Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD 22 1 2 3) Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD : EA는 이론 환율과 실제 환율 간의 차이를 식별하여 위험을 최소화한 거래 기회를 실행합니다. Author: Peter Mueller

Automated-Trading 지표: Engulfing Indicator ( 6 ) Engulfing Indicator : 이 지표는 휩쓸리는 캔들 패턴을 식별하는 데 도움이 되는 지표입니다. Author: Minh Hieu Hoang