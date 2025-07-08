- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 113
利益トレード:
803 (72.14%)
損失トレード:
310 (27.85%)
ベストトレード:
231.61 USD
最悪のトレード:
-438.24 USD
総利益:
5 979.60 USD (131 197 pips)
総損失:
-5 723.73 USD (99 552 pips)
最大連続の勝ち:
31 (35.93 USD)
最大連続利益:
393.08 USD (30)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
99.20%
最大入金額:
313.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
553 (49.69%)
短いトレード:
560 (50.31%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.23 USD
平均利益:
7.45 USD
平均損失:
-18.46 USD
最大連続の負け:
10 (-3 216.36 USD)
最大連続損失:
-3 216.36 USD (10)
月間成長:
20.74%
年間予想:
251.61%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 801.80 USD
最大の:
3 223.18 USD (59.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.83% (3 223.18 USD)
エクイティによる:
93.68% (2 118.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD.c
|489
|EURUSD.c
|375
|USDCHF.c
|249
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD.c
|1.5K
|EURUSD.c
|-2.1K
|USDCHF.c
|859
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD.c
|13K
|EURUSD.c
|8.5K
|USDCHF.c
|10K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +231.61 USD
最悪のトレード: -438 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +35.93 USD
最大連続損失: -3 216.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DBInvest-Limited"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
6%
0
0
USD
USD
5.3K
USD
USD
25
99%
1 113
72%
99%
1.04
0.23
USD
USD
94%
1:500