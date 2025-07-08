シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / HoneyBravo 4758
Mohammad Ali Butt

HoneyBravo 4758

Mohammad Ali Butt
レビュー0件
信頼性
25週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 6%
DBInvest-Limited
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 113
利益トレード:
803 (72.14%)
損失トレード:
310 (27.85%)
ベストトレード:
231.61 USD
最悪のトレード:
-438.24 USD
総利益:
5 979.60 USD (131 197 pips)
総損失:
-5 723.73 USD (99 552 pips)
最大連続の勝ち:
31 (35.93 USD)
最大連続利益:
393.08 USD (30)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
99.20%
最大入金額:
313.92%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.08
長いトレード:
553 (49.69%)
短いトレード:
560 (50.31%)
プロフィットファクター:
1.04
期待されたペイオフ:
0.23 USD
平均利益:
7.45 USD
平均損失:
-18.46 USD
最大連続の負け:
10 (-3 216.36 USD)
最大連続損失:
-3 216.36 USD (10)
月間成長:
20.74%
年間予想:
251.61%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 801.80 USD
最大の:
3 223.18 USD (59.17%)
比較ドローダウン:
残高による:
58.83% (3 223.18 USD)
エクイティによる:
93.68% (2 118.42 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD.c 489
EURUSD.c 375
USDCHF.c 249
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD.c 1.5K
EURUSD.c -2.1K
USDCHF.c 859
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD.c 13K
EURUSD.c 8.5K
USDCHF.c 10K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +231.61 USD
最悪のトレード: -438 USD
最大連続の勝ち: 30
最大連続の負け: 10
最大連続利益: +35.93 USD
最大連続損失: -3 216.36 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"DBInvest-Limited"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.17 07:42
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.62% of days out of 162 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged
2025.11.25 13:21
No swaps are charged on the signal account
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.10 10:19
No swaps are charged
2025.11.05 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 09:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 12:10
No swaps are charged on the signal account
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged
2025.09.25 16:48
No swaps are charged on the signal account
2025.09.17 07:15
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.18 12:57
No swaps are charged
2025.08.01 13:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 09:35
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
HoneyBravo 4758
30 USD/月
6%
0
0
USD
5.3K
USD
25
99%
1 113
72%
99%
1.04
0.23
USD
94%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください