トレード:
332
利益トレード:
274 (82.53%)
損失トレード:
58 (17.47%)
ベストトレード:
55.63 USD
最悪のトレード:
-94.34 USD
総利益:
2 365.48 USD (1 537 761 pips)
総損失:
-1 015.21 USD (1 308 596 pips)
最大連続の勝ち:
48 (524.22 USD)
最大連続利益:
524.22 USD (48)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
21.04%
最大入金額:
25.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
6.50
長いトレード:
238 (71.69%)
短いトレード:
94 (28.31%)
プロフィットファクター:
2.33
期待されたペイオフ:
4.07 USD
平均利益:
8.63 USD
平均損失:
-17.50 USD
最大連続の負け:
8 (-130.20 USD)
最大連続損失:
-164.81 USD (2)
月間成長:
36.02%
年間予想:
437.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.88 USD
最大の:
207.86 USD (9.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.72% (207.75 USD)
エクイティによる:
13.31% (130.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|291
|BTCUSD
|41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|-154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|857K
|BTCUSD
|-628K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +55.63 USD
最悪のトレード: -94 USD
最大連続の勝ち: 48
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +524.22 USD
最大連続損失: -130.20 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
Exness-MT5Real
|0.00 × 1
OctaFX-Real2
|0.00 × 1
VantageInternational-Live
|0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 4
FXView-Live
|0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
|0.00 × 2
Exness-MT5Real2
|0.00 × 3
Alpari-MT5
|0.00 × 10
Exness-MT5Real31
|0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
|0.00 × 3
Exness-MT5Real8
|12.22 × 4324
Opogroup-Server1
|15.63 × 24
Exness-MT5Real7
|21.07 × 14
Exness-MT5Real6
|21.80 × 5
RoboForex-ECN
|23.19 × 32
Let's make money everyday.
Rule of my signal :
- $500 use 0,01 lot
- $1000 use 0,02 lot
When my setup is high probability, I will use 0,05 or 0,1 lot with Stop Loss
Restart balace everyday, you should withdraw your profit everyday
Risk : Medium
Thanks for trusting me
レビューなし
