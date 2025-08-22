シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / XAU For Living
Y Yessa Krishna Nugraha

XAU For Living

Y Yessa Krishna Nugraha
レビュー0件
信頼性
21週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 273%
Exness-MT5Real8
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
332
利益トレード:
274 (82.53%)
損失トレード:
58 (17.47%)
ベストトレード:
55.63 USD
最悪のトレード:
-94.34 USD
総利益:
2 365.48 USD (1 537 761 pips)
総損失:
-1 015.21 USD (1 308 596 pips)
最大連続の勝ち:
48 (524.22 USD)
最大連続利益:
524.22 USD (48)
シャープレシオ:
0.30
取引アクティビティ:
21.04%
最大入金額:
25.38%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
6.50
長いトレード:
238 (71.69%)
短いトレード:
94 (28.31%)
プロフィットファクター:
2.33
期待されたペイオフ:
4.07 USD
平均利益:
8.63 USD
平均損失:
-17.50 USD
最大連続の負け:
8 (-130.20 USD)
最大連続損失:
-164.81 USD (2)
月間成長:
36.02%
年間予想:
437.10%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
23.88 USD
最大の:
207.86 USD (9.42%)
比較ドローダウン:
残高による:
20.72% (207.75 USD)
エクイティによる:
13.31% (130.89 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 291
BTCUSD 41
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.5K
BTCUSD -154
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 857K
BTCUSD -628K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +55.63 USD
最悪のトレード: -94 USD
最大連続の勝ち: 48
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +524.22 USD
最大連続損失: -130.20 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real
0.00 × 1
OctaFX-Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 10
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 4
FXView-Live
0.00 × 2
MonetaMarkets-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real2
0.00 × 3
Alpari-MT5
0.00 × 10
Exness-MT5Real31
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.00 × 3
Exness-MT5Real8
12.22 × 4324
Opogroup-Server1
15.63 × 24
Exness-MT5Real7
21.07 × 14
Exness-MT5Real6
21.80 × 5
RoboForex-ECN
23.19 × 32
Let's make money everyday.

Rule of my signal :

- $500 use 0,01 lot

- $1000 use 0,02 lot

When my setup is high probability, I will use 0,05 or 0,1 lot with Stop Loss

Restart balace everyday, you should withdraw your profit everyday

Risk : Medium

Thanks for trusting me

レビューなし
2025.12.15 09:57
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.04 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.20 11:19
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 15:31
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.05 10:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 03:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.28 10:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.24 09:07
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.21 14:12
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 07:39
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 05:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.20 10:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 08:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.19 23:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 05:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.17 03:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 03:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.17 02:01
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.16 07:01
Too frequent deals may negatively impact copying results
