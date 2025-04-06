シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / RAZOR ICM
Anton Kondratev

RAZOR ICM

Anton Kondratev
レビュー0件
信頼性
159週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 1 020%
Tickmill-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 534
利益トレード:
1 139 (74.25%)
損失トレード:
395 (25.75%)
ベストトレード:
382.74 USD
最悪のトレード:
-86.85 USD
総利益:
4 989.24 USD (246 339 pips)
総損失:
-2 620.26 USD (191 804 pips)
最大連続の勝ち:
53 (58.26 USD)
最大連続利益:
494.97 USD (5)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
56.56%
最大入金額:
37.49%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.54
長いトレード:
728 (47.46%)
短いトレード:
806 (52.54%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
1.54 USD
平均利益:
4.38 USD
平均損失:
-6.63 USD
最大連続の負け:
29 (-21.68 USD)
最大連続損失:
-363.71 USD (6)
月間成長:
2.13%
年間予想:
24.76%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.41 USD
最大の:
521.42 USD (26.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.09% (4.48 USD)
エクイティによる:
10.77% (157.56 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
NZDCAD 599
AUDCAD 391
AUDNZD 366
XAGUSD 72
XAUUSD 46
EURUSD 29
EURAUD 16
NZDUSD 9
USDCAD 5
BTCUSD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
NZDCAD 595
AUDCAD 1.2K
AUDNZD 304
XAGUSD 490
XAUUSD -176
EURUSD -42
EURAUD 50
NZDUSD -46
USDCAD 4
BTCUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
NZDCAD 6.3K
AUDCAD 33K
AUDNZD -5.3K
XAGUSD 10K
XAUUSD -18K
EURUSD -3.9K
EURAUD 7.7K
NZDUSD -4.5K
USDCAD 527
BTCUSD 28K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +382.74 USD
最悪のトレード: -87 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +58.26 USD
最大連続損失: -21.68 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 1
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 1
VTindex-MT5
0.00 × 4
ICMarkets-MT5
0.00 × 7
ValutradesSeychelles-Live
0.00 × 5
TickmillEU-Live
0.10 × 10
RannForex-Server
0.18 × 11
Axiory-Live
0.30 × 33
GoMarkets-Live
0.31 × 16
CapitalPointTrading-MT5-4
0.34 × 93
ForexTimeFXTM-Live01
0.44 × 62
FxPro-MT5 Live02
0.44 × 54
Exness-MT5Real7
0.48 × 42
Exness-MT5Real9
0.48 × 27
AlpariEvrasia-Real01
0.50 × 2
AronGroups-Server
0.57 × 7
VantageInternational-Live 5
0.58 × 57
ECMarkets-Server
0.60 × 10
Exness-MT5Real8
0.65 × 540
DooTechnology-Live
0.73 × 252
OxSecurities-Live
0.82 × 11
StriforSVG-Live
0.90 × 51
Darwinex-Live
0.95 × 311
VTMarkets-Live
1.00 × 2
Markets.com-Live
1.00 × 1
87 より多く...
レビューなし
2025.12.17 22:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.03 05:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.27 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 14:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.28 15:17
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.08.25 10:14
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.22 07:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.07 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.07 02:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 00:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.23 01:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.06 12:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
