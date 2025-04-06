- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 534
利益トレード:
1 139 (74.25%)
損失トレード:
395 (25.75%)
ベストトレード:
382.74 USD
最悪のトレード:
-86.85 USD
総利益:
4 989.24 USD (246 339 pips)
総損失:
-2 620.26 USD (191 804 pips)
最大連続の勝ち:
53 (58.26 USD)
最大連続利益:
494.97 USD (5)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
56.56%
最大入金額:
37.49%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
4.54
長いトレード:
728 (47.46%)
短いトレード:
806 (52.54%)
プロフィットファクター:
1.90
期待されたペイオフ:
1.54 USD
平均利益:
4.38 USD
平均損失:
-6.63 USD
最大連続の負け:
29 (-21.68 USD)
最大連続損失:
-363.71 USD (6)
月間成長:
2.13%
年間予想:
24.76%
アルゴリズム取引:
93%
残高によるドローダウン:
絶対:
11.41 USD
最大の:
521.42 USD (26.13%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.09% (4.48 USD)
エクイティによる:
10.77% (157.56 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NZDCAD
|599
|AUDCAD
|391
|AUDNZD
|366
|XAGUSD
|72
|XAUUSD
|46
|EURUSD
|29
|EURAUD
|16
|NZDUSD
|9
|USDCAD
|5
|BTCUSD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NZDCAD
|595
|AUDCAD
|1.2K
|AUDNZD
|304
|XAGUSD
|490
|XAUUSD
|-176
|EURUSD
|-42
|EURAUD
|50
|NZDUSD
|-46
|USDCAD
|4
|BTCUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NZDCAD
|6.3K
|AUDCAD
|33K
|AUDNZD
|-5.3K
|XAGUSD
|10K
|XAUUSD
|-18K
|EURUSD
|-3.9K
|EURAUD
|7.7K
|NZDUSD
|-4.5K
|USDCAD
|527
|BTCUSD
|28K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +382.74 USD
最悪のトレード: -87 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +58.26 USD
最大連続損失: -21.68 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 1
|
VTindex-MT5
|0.00 × 4
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 7
|
ValutradesSeychelles-Live
|0.00 × 5
|
TickmillEU-Live
|0.10 × 10
|
RannForex-Server
|0.18 × 11
|
Axiory-Live
|0.30 × 33
|
GoMarkets-Live
|0.31 × 16
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|0.34 × 93
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.44 × 62
|
FxPro-MT5 Live02
|0.44 × 54
|
Exness-MT5Real7
|0.48 × 42
|
Exness-MT5Real9
|0.48 × 27
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.50 × 2
|
AronGroups-Server
|0.57 × 7
|
VantageInternational-Live 5
|0.58 × 57
|
ECMarkets-Server
|0.60 × 10
|
Exness-MT5Real8
|0.65 × 540
|
DooTechnology-Live
|0.73 × 252
|
OxSecurities-Live
|0.82 × 11
|
StriforSVG-Live
|0.90 × 51
|
Darwinex-Live
|0.95 × 311
|
VTMarkets-Live
|1.00 × 2
|
Markets.com-Live
|1.00 × 1
87 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
1 020%
0
0
USD
USD
569
USD
USD
159
93%
1 534
74%
57%
1.90
1.54
USD
USD
22%
1:500