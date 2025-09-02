- 成長
トレード:
546
利益トレード:
424 (77.65%)
損失トレード:
122 (22.34%)
ベストトレード:
29.08 USD
最悪のトレード:
-14.38 USD
総利益:
786.35 USD (659 308 pips)
総損失:
-475.88 USD (320 666 pips)
最大連続の勝ち:
25 (25.74 USD)
最大連続利益:
87.89 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
3.42%
最大入金額:
26.13%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
6.58
長いトレード:
304 (55.68%)
短いトレード:
242 (44.32%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
0.57 USD
平均利益:
1.85 USD
平均損失:
-3.90 USD
最大連続の負け:
10 (-14.04 USD)
最大連続損失:
-39.59 USD (7)
月間成長:
74.23%
年間予想:
900.63%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.27 USD
最大の:
47.20 USD (17.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.75% (47.17 USD)
エクイティによる:
12.77% (28.99 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD+
|472
|BTCUSD
|59
|NAS100.r
|15
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD+
|278
|BTCUSD
|32
|NAS100.r
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD+
|28K
|BTCUSD
|310K
|NAS100.r
|541
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +29.08 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +25.74 USD
最大連続損失: -14.04 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Live 3
|0.00 × 1
All trade will be sigle trades with proper risk management - with SL , TP and +BE / TSL.
レビューなし
