シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Robofxea Pro
Namdev Mahadev Pawar

Robofxea Pro

Namdev Mahadev Pawar
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 327%
VantageInternational-Live 3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
546
利益トレード:
424 (77.65%)
損失トレード:
122 (22.34%)
ベストトレード:
29.08 USD
最悪のトレード:
-14.38 USD
総利益:
786.35 USD (659 308 pips)
総損失:
-475.88 USD (320 666 pips)
最大連続の勝ち:
25 (25.74 USD)
最大連続利益:
87.89 USD (9)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
3.42%
最大入金額:
26.13%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
14 分
リカバリーファクター:
6.58
長いトレード:
304 (55.68%)
短いトレード:
242 (44.32%)
プロフィットファクター:
1.65
期待されたペイオフ:
0.57 USD
平均利益:
1.85 USD
平均損失:
-3.90 USD
最大連続の負け:
10 (-14.04 USD)
最大連続損失:
-39.59 USD (7)
月間成長:
74.23%
年間予想:
900.63%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
5.27 USD
最大の:
47.20 USD (17.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
18.75% (47.17 USD)
エクイティによる:
12.77% (28.99 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD+ 472
BTCUSD 59
NAS100.r 15
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD+ 278
BTCUSD 32
NAS100.r 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD+ 28K
BTCUSD 310K
NAS100.r 541
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +29.08 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +25.74 USD
最大連続損失: -14.04 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 2
VantageInternational-Live 3
0.00 × 1
All trade will be sigle trades with proper risk management - with SL , TP and +BE  / TSL.  

Buy our robot here "ROBOFXEA PRO" https://www.mql5.com/en/market/product/149000


レビューなし
