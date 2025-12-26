シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GoldenBug ICM
Piotr Drozdek

GoldenBug ICM

Piotr Drozdek
レビュー2件
信頼性
71週間
15 / 143K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 84%
ICMarkets-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
462
利益トレード:
225 (48.70%)
損失トレード:
237 (51.30%)
ベストトレード:
978.03 USD
最悪のトレード:
-500.16 USD
総利益:
11 849.61 USD (212 721 pips)
総損失:
-7 976.63 USD (184 829 pips)
最大連続の勝ち:
11 (736.42 USD)
最大連続利益:
978.03 USD (1)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
13.95%
最大入金額:
15.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
3.90
長いトレード:
259 (56.06%)
短いトレード:
203 (43.94%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
8.38 USD
平均利益:
52.66 USD
平均損失:
-33.66 USD
最大連続の負け:
6 (-983.55 USD)
最大連続損失:
-983.55 USD (6)
月間成長:
3.01%
年間予想:
39.67%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
347.35 USD
最大の:
992.44 USD (14.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.25% (987.96 USD)
エクイティによる:
8.77% (520.96 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 462
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 3.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 28K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +978.03 USD
最悪のトレード: -500 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +736.42 USD
最大連続損失: -983.55 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarkets-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Tickmill-Live
0.00 × 17
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.12 × 153
Exness-MT5Real6
1.33 × 76
ICMarketsSC-MT5
1.44 × 308
Exness-MT5Real8
1.53 × 91
ICMarketsEU-MT5-5
1.53 × 712
Exness-MT5Real7
1.63 × 228
ICMarketsSC-MT5-4
2.33 × 1381
TitanFX-MT5-01
2.44 × 151
ICMarketsSC-MT5-2
2.95 × 437
ICMarketsEU-MT5
3.00 × 1
Exness-MT5Real18
3.50 × 2
Alpari-MT5
3.73 × 11
FBS-Real
4.00 × 1
VantageInternational-Live
4.18 × 44
WingoGroupLtd-Server
5.40 × 5
Exness-MT5Real3
5.79 × 14
CGFX-Server
6.25 × 4
Pepperstone-MT5-Live01
7.27 × 15
Weltrade-Real
7.86 × 113
RoboForex-ECN
7.94 × 16
Exness-MT5Real5
9.08 × 480
TradeMaxGlobal-Live
10.77 × 62
FPMarketsLLC-Live
10.96 × 591
10 より多く...
Min deposit: 3500 USD

Recommended broker: ICMarkets

Recommended VPS: NewYorkCityServers

平均の評価:
Viacheslav Verbovskyi
251
Viacheslav Verbovskyi 2025.12.26 07:24 
 

I've connected to this signal, we'll keep an eye on it. We'll write later.

Mohammad Taghizadeh Ghahderijan
656
Mohammad Taghizadeh Ghahderijan 2025.01.30 16:50  (変更された2025.01.31 06:01) 
 

i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...

signals have good support team thanks all of them

2025.03.21 14:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.20 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.11 12:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.2% of days out of 83 days of the signal's entire lifetime.
2024.11.07 20:46
Share of days for 80% of growth is too low
2024.10.30 19:32
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.09.19 05:00
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.09.14 09:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
2024.09.12 19:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.09.12 19:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
コピー

