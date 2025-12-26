- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
462
利益トレード:
225 (48.70%)
損失トレード:
237 (51.30%)
ベストトレード:
978.03 USD
最悪のトレード:
-500.16 USD
総利益:
11 849.61 USD (212 721 pips)
総損失:
-7 976.63 USD (184 829 pips)
最大連続の勝ち:
11 (736.42 USD)
最大連続利益:
978.03 USD (1)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
13.95%
最大入金額:
15.67%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
7
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
3.90
長いトレード:
259 (56.06%)
短いトレード:
203 (43.94%)
プロフィットファクター:
1.49
期待されたペイオフ:
8.38 USD
平均利益:
52.66 USD
平均損失:
-33.66 USD
最大連続の負け:
6 (-983.55 USD)
最大連続損失:
-983.55 USD (6)
月間成長:
3.01%
年間予想:
39.67%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
347.35 USD
最大の:
992.44 USD (14.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
14.25% (987.96 USD)
エクイティによる:
8.77% (520.96 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|462
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|28K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarkets-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Tickmill-Live
|0.00 × 17
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.12 × 153
|
Exness-MT5Real6
|1.33 × 76
|
ICMarketsSC-MT5
|1.44 × 308
|
Exness-MT5Real8
|1.53 × 91
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.53 × 712
|
Exness-MT5Real7
|1.63 × 228
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.33 × 1381
|
TitanFX-MT5-01
|2.44 × 151
|
ICMarketsSC-MT5-2
|2.95 × 437
|
ICMarketsEU-MT5
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|3.50 × 2
|
Alpari-MT5
|3.73 × 11
|
FBS-Real
|4.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|4.18 × 44
|
WingoGroupLtd-Server
|5.40 × 5
|
Exness-MT5Real3
|5.79 × 14
|
CGFX-Server
|6.25 × 4
|
Pepperstone-MT5-Live01
|7.27 × 15
|
Weltrade-Real
|7.86 × 113
|
RoboForex-ECN
|7.94 × 16
|
Exness-MT5Real5
|9.08 × 480
|
TradeMaxGlobal-Live
|10.77 × 62
|
FPMarketsLLC-Live
|10.96 × 591
Min deposit: 3500 USD
Recommended broker: ICMarkets
Recommended VPS: NewYorkCityServers
I've connected to this signal, we'll keep an eye on it. We'll write later.
i started for 3 days and we have good start i will update my opinion every month ...
signals have good support team thanks all of them