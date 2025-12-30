シグナルセクション
Riyo Putra

Gold Minion

Riyo Putra
レビュー0件
111週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2023 227%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
551
利益トレード:
311 (56.44%)
損失トレード:
240 (43.56%)
ベストトレード:
80.50 USD
最悪のトレード:
-49.97 USD
総利益:
4 751.22 USD (420 750 pips)
総損失:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
最大連続の勝ち:
18 (345.64 USD)
最大連続利益:
400.27 USD (12)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
8 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
3.15
長いトレード:
424 (76.95%)
短いトレード:
127 (23.05%)
プロフィットファクター:
1.55
期待されたペイオフ:
3.07 USD
平均利益:
15.28 USD
平均損失:
-12.74 USD
最大連続の負け:
24 (-225.79 USD)
最大連続損失:
-225.79 USD (24)
月間成長:
9.39%
年間予想:
113.94%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.47 USD
最大の:
537.27 USD (21.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.90% (536.95 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 551
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.7K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 154K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +80.50 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +345.64 USD
最大連続損失: -225.79 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
63 より多く...
レビューなし
2025.12.30 07:41
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 0.9% of days out of 777 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.30 07:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 8 days
