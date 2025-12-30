- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
551
利益トレード:
311 (56.44%)
損失トレード:
240 (43.56%)
ベストトレード:
80.50 USD
最悪のトレード:
-49.97 USD
総利益:
4 751.22 USD (420 750 pips)
総損失:
-3 057.89 USD (266 609 pips)
最大連続の勝ち:
18 (345.64 USD)
最大連続利益:
400.27 USD (12)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
n/a
最大入金額:
0.00%
最近のトレード:
8 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
11 時間
リカバリーファクター:
3.15
長いトレード:
424 (76.95%)
短いトレード:
127 (23.05%)
プロフィットファクター:
1.55
期待されたペイオフ:
3.07 USD
平均利益:
15.28 USD
平均損失:
-12.74 USD
最大連続の負け:
24 (-225.79 USD)
最大連続損失:
-225.79 USD (24)
月間成長:
9.39%
年間予想:
113.94%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.47 USD
最大の:
537.27 USD (21.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.90% (536.95 USD)
エクイティによる:
0.00% (0.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|551
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.7K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|154K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +80.50 USD
最悪のトレード: -50 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 24
最大連続利益: +345.64 USD
最大連続損失: -225.79 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
