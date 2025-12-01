- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
100
利益トレード:
50 (50.00%)
損失トレード:
50 (50.00%)
ベストトレード:
824.64 USD
最悪のトレード:
-216.00 USD
総利益:
8 538.48 USD (197 533 pips)
総損失:
-3 787.51 USD (63 994 pips)
最大連続の勝ち:
8 (410.03 USD)
最大連続利益:
2 040.88 USD (3)
シャープレシオ:
0.32
取引アクティビティ:
37.71%
最大入金額:
6.87%
最近のトレード:
6 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
16 時間
リカバリーファクター:
5.75
長いトレード:
100 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.25
期待されたペイオフ:
47.51 USD
平均利益:
170.77 USD
平均損失:
-75.75 USD
最大連続の負け:
11 (-584.42 USD)
最大連続損失:
-805.03 USD (7)
月間成長:
111.74%
年間予想:
1 355.79%
アルゴリズム取引:
90%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
825.84 USD (23.52%)
比較ドローダウン:
残高による:
31.96% (795.21 USD)
エクイティによる:
11.28% (302.80 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|134K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +824.64 USD
最悪のトレード: -216 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 7
最大連続利益: +410.03 USD
最大連続損失: -584.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMTrading-MT5 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
記録用
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
764%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
18
90%
100
50%
38%
2.25
47.51
USD
USD
32%
1:500