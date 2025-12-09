- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
593
利益トレード:
422 (71.16%)
損失トレード:
171 (28.84%)
ベストトレード:
101.40 USD
最悪のトレード:
-51.65 USD
総利益:
3 945.35 USD (366 492 pips)
総損失:
-1 835.13 USD (155 439 pips)
最大連続の勝ち:
55 (483.83 USD)
最大連続利益:
483.83 USD (55)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
15.96%
最大入金額:
4.77%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
6.60
長いトレード:
407 (68.63%)
短いトレード:
186 (31.37%)
プロフィットファクター:
2.15
期待されたペイオフ:
3.56 USD
平均利益:
9.35 USD
平均損失:
-10.73 USD
最大連続の負け:
9 (-16.32 USD)
最大連続損失:
-182.87 USD (8)
月間成長:
4.65%
年間予想:
56.41%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
115.94 USD
最大の:
319.61 USD (16.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.89% (319.49 USD)
エクイティによる:
7.18% (116.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|593
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|2.1K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|211K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +101.40 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 55
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +483.83 USD
最大連続損失: -16.32 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real6
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 10
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real3
|0.00 × 3
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 11
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.83 × 110
|
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
|7.00 × 1
|
TickmillUK-Live
|7.31 × 83
|
ICMarketsSC-MT5-4
|8.86 × 133
|
FusionMarkets-Live
|9.76 × 102
|
TradeMaxGlobal-Live
|11.69 × 99
|
ICMarketsSC-MT5-2
|11.93 × 267
|
STARTRADERFinancial-Live
|12.16 × 25
|
Coinexx-Live
|14.68 × 22
|
VantageInternational-Live 13
|15.05 × 20
|
Exness-MT5Real10
|16.40 × 5
|
FxPro-MT5
|16.52 × 50
|
Exness-MT5Real2
|16.69 × 13
|
HFMarketsSA-Live2
|18.00 × 1
|
FOREX.comGlobalCN-Live 534
|23.95 × 112
|
Exness-MT5Real31
|25.67 × 6
|
Earnex-Trade
|27.05 × 248
|
Exness-MT5Real38
|29.07 × 146
|
ICMarketsEU-MT5-5
|29.50 × 26
Running Latest Version 3.4
Fake Breakout Filter = Medium
Moderate trade frequency
30% max DD
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
139%
16
134K
USD
USD
3.6K
USD
USD
60
99%
593
71%
16%
2.14
3.56
USD
USD
17%
1:500
I use 5 other gold signals and this is the only 1 out of six that had several days of consecutive losses. The other 5 signals all had profits. Looks like this algorithm this EA uses is outdated.
Does anybody know why my IC-market MT5 account did not copy trades? I subscribed on November 18, but no trades were copied.