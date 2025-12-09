シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Gold Reaper New V2 2
Profalgo Limited

Gold Reaper New V2 2

Profalgo Limited
レビュー2件
信頼性
60週間
16 / 134K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 139%
CapitalPointTrading-MT5-4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
593
利益トレード:
422 (71.16%)
損失トレード:
171 (28.84%)
ベストトレード:
101.40 USD
最悪のトレード:
-51.65 USD
総利益:
3 945.35 USD (366 492 pips)
総損失:
-1 835.13 USD (155 439 pips)
最大連続の勝ち:
55 (483.83 USD)
最大連続利益:
483.83 USD (55)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
15.96%
最大入金額:
4.77%
最近のトレード:
10 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
5 時間
リカバリーファクター:
6.60
長いトレード:
407 (68.63%)
短いトレード:
186 (31.37%)
プロフィットファクター:
2.15
期待されたペイオフ:
3.56 USD
平均利益:
9.35 USD
平均損失:
-10.73 USD
最大連続の負け:
9 (-16.32 USD)
最大連続損失:
-182.87 USD (8)
月間成長:
4.65%
年間予想:
56.41%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
115.94 USD
最大の:
319.61 USD (16.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.89% (319.49 USD)
エクイティによる:
7.18% (116.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 593
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 2.1K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 211K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +101.40 USD
最悪のトレード: -52 USD
最大連続の勝ち: 55
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +483.83 USD
最大連続損失: -16.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CapitalPointTrading-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real6
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.00 × 1
VantageInternational-Live 10
0.00 × 1
Exness-MT5Real3
0.00 × 3
Exness-MT5Real7
2.82 × 11
CapitalPointTrading-MT5-4
2.83 × 110
WingoGroupLtdTestOnly-Trade
7.00 × 1
TickmillUK-Live
7.31 × 83
ICMarketsSC-MT5-4
8.86 × 133
FusionMarkets-Live
9.76 × 102
TradeMaxGlobal-Live
11.69 × 99
ICMarketsSC-MT5-2
11.93 × 267
STARTRADERFinancial-Live
12.16 × 25
Coinexx-Live
14.68 × 22
VantageInternational-Live 13
15.05 × 20
Exness-MT5Real10
16.40 × 5
FxPro-MT5
16.52 × 50
Exness-MT5Real2
16.69 × 13
HFMarketsSA-Live2
18.00 × 1
FOREX.comGlobalCN-Live 534
23.95 × 112
Exness-MT5Real31
25.67 × 6
Earnex-Trade
27.05 × 248
Exness-MT5Real38
29.07 × 146
ICMarketsEU-MT5-5
29.50 × 26
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

Running Latest Version 3.4

Fake Breakout Filter = Medium

Moderate trade frequency

30% max DD

平均の評価:
ron_b
315
ron_b 2025.12.09 16:01 
 

I use 5 other gold signals and this is the only 1 out of six that had several days of consecutive losses. The other 5 signals all had profits. Looks like this algorithm this EA uses is outdated.

finetop
51
finetop 2025.11.28 19:42 
 

Does anybody know why my IC-market MT5 account did not copy trades? I subscribed on November 18, but no trades were copied.

2025.12.24 19:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.18 17:08
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 10:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 16:32
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.12 08:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 08:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.02 15:29
80% of growth achieved within 16 days. This comprises 4.72% of days out of 339 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.30 08:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 14:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.11 09:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 19:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 14 days. This comprises 4.98% of days out of 281 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 17:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 14:48
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 4.98% of days out of 261 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.16 04:19 2025.07.16 04:19:54  

This signal is ALWAYS running the latest version of the EA

2025.06.02 07:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.14 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 04:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Gold Reaper New V2 2
30 USD/月
139%
16
134K
USD
3.6K
USD
60
99%
593
71%
16%
2.14
3.56
USD
17%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください