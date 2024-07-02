シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SFE Impulse
Joel Juanpere

SFE Impulse

Joel Juanpere
レビュー3件
信頼性
122週間
2 / 72K USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 319%
ICMarketsSC-MT5-4
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
734
利益トレード:
449 (61.17%)
損失トレード:
285 (38.83%)
ベストトレード:
53.36 EUR
最悪のトレード:
-51.88 EUR
総利益:
5 943.13 EUR (17 709 397 pips)
総損失:
-3 662.44 EUR (11 041 430 pips)
最大連続の勝ち:
37 (596.96 EUR)
最大連続利益:
596.96 EUR (37)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
11.31%
最大入金額:
4.13%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
6.58
長いトレード:
403 (54.90%)
短いトレード:
331 (45.10%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
3.11 EUR
平均利益:
13.24 EUR
平均損失:
-12.85 EUR
最大連続の負け:
16 (-210.91 EUR)
最大連続損失:
-346.57 EUR (12)
月間成長:
-4.98%
年間予想:
-60.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.01 EUR
最大の:
346.57 EUR (14.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.82% (346.57 EUR)
エクイティによる:
7.88% (189.54 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
ETHUSD 399
BTCUSD 335
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
ETHUSD 1.6K
BTCUSD 983
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
ETHUSD 514K
BTCUSD 6.2M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +53.36 EUR
最悪のトレード: -52 EUR
最大連続の勝ち: 37
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +596.96 EUR
最大連続損失: -210.91 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
VTMarkets-Live 2
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live
0.00 × 2
Exness-MT5Real28
0.00 × 8
FusionMarkets-Live
0.00 × 12
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 7
Eightcap-Live
0.00 × 2
STARTRADERINTL-Live
0.00 × 9
VantageFX-Live
0.00 × 4
UltimaMarkets-Live 1
0.00 × 7
Weltrade-Real
0.00 × 17
OctaFX-Real
0.00 × 2
ForexClub-MT5 Real Server
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 2
0.00 × 22
Tickmill-Live
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 2
PUPrime-Live
0.00 × 9
KuberaCapitalMarkets-Server
0.34 × 114
Earnex-Trade
1.57 × 21
ICMarketsEU-MT5-5
2.38 × 16
Exness-MT5Real31
2.38 × 8
ICMarketsSC-MT5-2
8.98 × 46
4 より多く...
using  https://www.mql5.com/en/market/product/104102?source=Site+Profile+Seller

more information: https://t.me/sfecommunity

平均の評価:
JUNJIE WANG
844
JUNJIE WANG 2024.07.02 15:21 
 

loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto

yang zhang
1118
yang zhang 2024.06.26 20:56 
 

靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐

Longsen Chen
3782
Longsen Chen 2024.06.22 04:32 
 

过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。

2025.12.26 15:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.22 07:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.14 08:13
No swaps are charged
2025.11.13 18:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.12 10:30
No swaps are charged on the signal account
2025.11.11 00:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 09:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.17 00:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 09:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 11:14
No swaps are charged
2025.09.29 10:54
No swaps are charged on the signal account
2025.09.28 21:01
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.22 00:42
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.21 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.05 15:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 15:56
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.04 15:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 13:58
No swaps are charged
