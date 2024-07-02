- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
734
利益トレード:
449 (61.17%)
損失トレード:
285 (38.83%)
ベストトレード:
53.36 EUR
最悪のトレード:
-51.88 EUR
総利益:
5 943.13 EUR (17 709 397 pips)
総損失:
-3 662.44 EUR (11 041 430 pips)
最大連続の勝ち:
37 (596.96 EUR)
最大連続利益:
596.96 EUR (37)
シャープレシオ:
0.23
取引アクティビティ:
11.31%
最大入金額:
4.13%
最近のトレード:
17 時間前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
6.58
長いトレード:
403 (54.90%)
短いトレード:
331 (45.10%)
プロフィットファクター:
1.62
期待されたペイオフ:
3.11 EUR
平均利益:
13.24 EUR
平均損失:
-12.85 EUR
最大連続の負け:
16 (-210.91 EUR)
最大連続損失:
-346.57 EUR (12)
月間成長:
-4.98%
年間予想:
-60.40%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
53.01 EUR
最大の:
346.57 EUR (14.57%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.82% (346.57 EUR)
エクイティによる:
7.88% (189.54 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|399
|BTCUSD
|335
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|ETHUSD
|1.6K
|BTCUSD
|983
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|ETHUSD
|514K
|BTCUSD
|6.2M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +53.36 EUR
最悪のトレード: -52 EUR
最大連続の勝ち: 37
最大連続の負け: 12
最大連続利益: +596.96 EUR
最大連続損失: -210.91 EUR
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live
|0.00 × 2
|
Exness-MT5Real28
|0.00 × 8
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 12
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 7
|
Eightcap-Live
|0.00 × 2
|
STARTRADERINTL-Live
|0.00 × 9
|
VantageFX-Live
|0.00 × 4
|
UltimaMarkets-Live 1
|0.00 × 7
|
Weltrade-Real
|0.00 × 17
|
OctaFX-Real
|0.00 × 2
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 2
|0.00 × 22
|
Tickmill-Live
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 2
|
PUPrime-Live
|0.00 × 9
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.34 × 114
|
Earnex-Trade
|1.57 × 21
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.38 × 16
|
Exness-MT5Real31
|2.38 × 8
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.98 × 46
using https://www.mql5.com/en/market/product/104102?source=Site+Profile+Seller
more information: https://t.me/sfecommunity
loss money in 1 month, not all broekr allow saturday trading crypto
靠天吃饭的盈利，在大波动的时候，表现好，波动小了，收益很差，6月很多的盈利单变亏损，不推荐
过往的历史纪录非常好，但是6月份就不好了。我只订了这一个月，亏了一点小钱。暂停订阅，以后再来看。