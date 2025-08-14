シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / THPX15
Ai Jing Gao

THPX15

Ai Jing Gao
レビュー0件
信頼性
30週間
1 / 749 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 2 504%
NCESC-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 792
利益トレード:
989 (55.18%)
損失トレード:
803 (44.81%)
ベストトレード:
610.11 USD
最悪のトレード:
-282.95 USD
総利益:
47 888.50 USD (23 867 075 pips)
総損失:
-32 257.91 USD (25 910 687 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 028.81 USD)
最大連続利益:
1 357.90 USD (6)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
70.23%
最大入金額:
9.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
14.57
長いトレード:
894 (49.89%)
短いトレード:
898 (50.11%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
8.72 USD
平均利益:
48.42 USD
平均損失:
-40.17 USD
最大連続の負け:
14 (-150.62 USD)
最大連続損失:
-667.18 USD (3)
月間成長:
146.40%
年間予想:
1 776.28%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
168.90 USD
最大の:
1 072.68 USD (6.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.37% (235.91 USD)
エクイティによる:
3.21% (90.60 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAGBTC 694
BTCUSD 545
WTIBTC 392
XAUBTC 161
200 400 600
200 400 600
200 400 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAGBTC 17K
BTCUSD -2.4K
WTIBTC 142
XAUBTC 1.4K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAGBTC 41K
BTCUSD -2.1M
WTIBTC 14K
XAUBTC 13K
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
10M 20M 30M 40M 50M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +610.11 USD
最悪のトレード: -283 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 028.81 USD
最大連続損失: -150.62 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real31
0.00 × 5
NCESC-Live
3.01 × 800
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.25 09:44
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 08:20
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 06:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 09:06
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 03:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 15:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 14:48
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.17 02:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.16 03:15
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.14 15:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 13:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 15:08
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.04 03:38
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.04 02:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.03 03:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 14:12
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 03:09
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.30 08:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.14 15:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
THPX15
50 USD/月
2 504%
1
749
USD
17K
USD
30
0%
1 792
55%
70%
1.48
8.72
USD
35%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください