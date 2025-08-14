- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 792
利益トレード:
989 (55.18%)
損失トレード:
803 (44.81%)
ベストトレード:
610.11 USD
最悪のトレード:
-282.95 USD
総利益:
47 888.50 USD (23 867 075 pips)
総損失:
-32 257.91 USD (25 910 687 pips)
最大連続の勝ち:
18 (1 028.81 USD)
最大連続利益:
1 357.90 USD (6)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
70.23%
最大入金額:
9.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
52
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
14.57
長いトレード:
894 (49.89%)
短いトレード:
898 (50.11%)
プロフィットファクター:
1.48
期待されたペイオフ:
8.72 USD
平均利益:
48.42 USD
平均損失:
-40.17 USD
最大連続の負け:
14 (-150.62 USD)
最大連続損失:
-667.18 USD (3)
月間成長:
146.40%
年間予想:
1 776.28%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
168.90 USD
最大の:
1 072.68 USD (6.50%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.37% (235.91 USD)
エクイティによる:
3.21% (90.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|694
|BTCUSD
|545
|WTIBTC
|392
|XAUBTC
|161
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGBTC
|17K
|BTCUSD
|-2.4K
|WTIBTC
|142
|XAUBTC
|1.4K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGBTC
|41K
|BTCUSD
|-2.1M
|WTIBTC
|14K
|XAUBTC
|13K
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
|
10M 20M 30M 40M 50M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +610.11 USD
最悪のトレード: -283 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +1 028.81 USD
最大連続損失: -150.62 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
NCESC-Live
|3.01 × 800
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
50 USD/月
2 504%
1
749
USD
USD
17K
USD
USD
30
0%
1 792
55%
70%
1.48
8.72
USD
USD
35%
1:100