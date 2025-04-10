- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 473
利益トレード:
1 465 (59.23%)
損失トレード:
1 008 (40.76%)
ベストトレード:
1 578.65 USD
最悪のトレード:
-1 626.27 USD
総利益:
261 029.19 USD (252 974 pips)
総損失:
-173 921.54 USD (163 770 pips)
最大連続の勝ち:
18 (701.76 USD)
最大連続利益:
8 419.46 USD (13)
シャープレシオ:
0.17
取引アクティビティ:
46.21%
最大入金額:
13.14%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
35
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
11.03
長いトレード:
1 200 (48.52%)
短いトレード:
1 273 (51.48%)
プロフィットファクター:
1.50
期待されたペイオフ:
35.22 USD
平均利益:
178.18 USD
平均損失:
-172.54 USD
最大連続の負け:
9 (-6 643.06 USD)
最大連続損失:
-6 643.06 USD (9)
月間成長:
39.27%
年間予想:
476.50%
アルゴリズム取引:
34%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
7 899.76 USD (8.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
36.19% (7 877.50 USD)
エクイティによる:
7.15% (1 252.60 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAGBTC
|1605
|XAGBTC.stp
|868
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAGBTC
|84K
|XAGBTC.stp
|3K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAGBTC
|68K
|XAGBTC.stp
|21K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 578.65 USD
最悪のトレード: -1 626 USD
最大連続の勝ち: 13
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +701.76 USD
最大連続損失: -6 643.06 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
