- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 741
利益トレード:
2 036 (74.27%)
損失トレード:
705 (25.72%)
ベストトレード:
228.67 USD
最悪のトレード:
-131.56 USD
総利益:
8 953.81 USD (145 616 pips)
総損失:
-4 256.85 USD (115 117 pips)
最大連続の勝ち:
1226 (261.02 USD)
最大連続利益:
1 144.73 USD (22)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
6.35%
最大入金額:
110.25%
最近のトレード:
17 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
5.29
長いトレード:
635 (23.17%)
短いトレード:
2 106 (76.83%)
プロフィットファクター:
2.10
期待されたペイオフ:
1.71 USD
平均利益:
4.40 USD
平均損失:
-6.04 USD
最大連続の負け:
201 (-53.59 USD)
最大連続損失:
-440.57 USD (23)
月間成長:
17.54%
年間予想:
212.84%
アルゴリズム取引:
44%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
888.08 USD (23.27%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.27% (888.08 USD)
エクイティによる:
33.53% (1 031.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURGBP.sv
|1430
|AUDNZD.sv
|307
|EURUSD.sv
|166
|XAUUSD.sv
|157
|GBPUSD.sv
|144
|USDCAD.sv
|97
|NZDCAD.sv
|79
|AUDUSD.sv
|65
|AUDCAD.sv
|54
|NZDUSD.sv
|53
|EURJPY.sv
|46
|EURCHF.sv
|37
|USDJPY.sv
|29
|GBPJPY.sv
|29
|GBPCAD.sv
|27
|USDCHF.sv
|21
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURGBP.sv
|203
|AUDNZD.sv
|272
|EURUSD.sv
|-257
|XAUUSD.sv
|3.9K
|GBPUSD.sv
|8
|USDCAD.sv
|-160
|NZDCAD.sv
|-59
|AUDUSD.sv
|182
|AUDCAD.sv
|62
|NZDUSD.sv
|104
|EURJPY.sv
|153
|EURCHF.sv
|197
|USDJPY.sv
|8
|GBPJPY.sv
|101
|GBPCAD.sv
|-116
|USDCHF.sv
|68
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURGBP.sv
|16K
|AUDNZD.sv
|-6.2K
|EURUSD.sv
|-11K
|XAUUSD.sv
|28K
|GBPUSD.sv
|-3.6K
|USDCAD.sv
|-6.2K
|NZDCAD.sv
|-630
|AUDUSD.sv
|2.6K
|AUDCAD.sv
|437
|NZDUSD.sv
|2.8K
|EURJPY.sv
|6.1K
|EURCHF.sv
|2.6K
|USDJPY.sv
|-383
|GBPJPY.sv
|3.5K
|GBPCAD.sv
|-4.1K
|USDCHF.sv
|650
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +228.67 USD
最悪のトレード: -132 USD
最大連続の勝ち: 22
最大連続の負け: 23
最大連続利益: +261.02 USD
最大連続損失: -53.59 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
