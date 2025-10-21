- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
140
利益トレード:
136 (97.14%)
損失トレード:
4 (2.86%)
ベストトレード:
20.03 USD
最悪のトレード:
-10.22 USD
総利益:
186.19 USD (21 878 pips)
総損失:
-17.46 USD (1 018 pips)
最大連続の勝ち:
58 (64.02 USD)
最大連続利益:
64.02 USD (58)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
9.12%
最大入金額:
10.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
16.38
長いトレード:
73 (52.14%)
短いトレード:
67 (47.86%)
プロフィットファクター:
10.66
期待されたペイオフ:
1.21 USD
平均利益:
1.37 USD
平均損失:
-4.36 USD
最大連続の負け:
1 (-10.22 USD)
最大連続損失:
-10.22 USD (1)
月間成長:
12.56%
年間予想:
152.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
10.30 USD (8.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.05% (10.26 USD)
エクイティによる:
15.05% (24.85 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|136
|CHINA50
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|167
|CHINA50
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|18K
|CHINA50
|2.9K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +20.03 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 58
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +64.02 USD
最大連続損失: -10.22 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5915
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|2.76 × 181
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.05 × 827
GoldWave – プロフェッショナルなスイング＆トレンド取引シグナル
GoldWave は XAUUSD（金）に特化した高精度の自動取引シグナルですが。
複数層のモメンタムとボラティリティ分析により、中期スイングトレンドを捉え、安定したコントロールされた成長と最小限のドローダウンを実現します。
技術的特徴
-
ゴールド専用に最適化された全自動戦略
-
トレンド継続とボラティリティブレイクアウトに基づくエントリーロジック
-
平均保有時間：1〜2時間
-
マーチンゲール、グリッド、ナンピンなし（すべて独立取引）
-
各取引に固定ストップロスと動的テイクプロフィットを設定
-
高ボラティリティニュースを回避するリスクフィルター搭載
戦略概要
-
ターゲット：中期トレンド・スイングトレード
-
勝率：85%以上
-
平均月間利益：5〜10%（安定相場時）
-
最大ドローダウン：20%未満
-
トレンド市場やブレイクアウト局面で最も効果的
推奨条件
-
最低資金：300 USD 以上
-
推奨レバレッジ：1:500
-
アカウントタイプ：ECN または Raw Spread（低レイテンシー実行）
重要事項
本シグナルは 質を重視 しており、月間 10〜50件の高品質トレード のみを生成します。
安定した成績を求める投資家に最適です。
短期的な変動はありますが、長期的な成長曲線は安定的に上昇します。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
337%
6
25K
USD
USD
219
USD
USD
31
100%
140
97%
9%
10.66
1.21
USD
USD
15%
1:500