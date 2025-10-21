シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / GoldWave signal
Shengzu Zhong

GoldWave signal

Shengzu Zhong
レビュー0件
信頼性
31週間
6 / 25K USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 337%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
140
利益トレード:
136 (97.14%)
損失トレード:
4 (2.86%)
ベストトレード:
20.03 USD
最悪のトレード:
-10.22 USD
総利益:
186.19 USD (21 878 pips)
総損失:
-17.46 USD (1 018 pips)
最大連続の勝ち:
58 (64.02 USD)
最大連続利益:
64.02 USD (58)
シャープレシオ:
0.46
取引アクティビティ:
9.12%
最大入金額:
10.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
3
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
16.38
長いトレード:
73 (52.14%)
短いトレード:
67 (47.86%)
プロフィットファクター:
10.66
期待されたペイオフ:
1.21 USD
平均利益:
1.37 USD
平均損失:
-4.36 USD
最大連続の負け:
1 (-10.22 USD)
最大連続損失:
-10.22 USD (1)
月間成長:
12.56%
年間予想:
152.35%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.04 USD
最大の:
10.30 USD (8.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.05% (10.26 USD)
エクイティによる:
15.05% (24.85 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 136
CHINA50 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 167
CHINA50 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 18K
CHINA50 2.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +20.03 USD
最悪のトレード: -10 USD
最大連続の勝ち: 58
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +64.02 USD
最大連続損失: -10.22 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5915
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
ICMarketsSC-MT5
2.76 × 181
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.05 × 827
63 より多く...
GoldWave – プロフェッショナルなスイング＆トレンド取引シグナル


GoldWave は XAUUSD（金）に特化した高精度の自動取引シグナルですが。

複数層のモメンタムとボラティリティ分析により、中期スイングトレンドを捉え、安定したコントロールされた成長と最小限のドローダウンを実現します。

技術的特徴

  • ゴールド専用に最適化された全自動戦略

  • トレンド継続とボラティリティブレイクアウトに基づくエントリーロジック

  • 平均保有時間：1〜2時間

  • マーチンゲール、グリッド、ナンピンなし（すべて独立取引）

  • 各取引に固定ストップロスと動的テイクプロフィットを設定

  • 高ボラティリティニュースを回避するリスクフィルター搭載

戦略概要

  • ターゲット：中期トレンド・スイングトレード

  • 勝率：85%以上

  • 平均月間利益：5〜10%（安定相場時）

  • 最大ドローダウン：20%未満

  • トレンド市場やブレイクアウト局面で最も効果的

推奨条件

  • 最低資金：300 USD 以上

  • 推奨レバレッジ：1:500

  • アカウントタイプ：ECN または Raw Spread（低レイテンシー実行）

重要事項
本シグナルは 質を重視 しており、月間 10〜50件の高品質トレード のみを生成します。
安定した成績を求める投資家に最適です。
短期的な変動はありますが、長期的な成長曲線は安定的に上昇します。


レビューなし
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 15:31
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.02 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.27 15:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
