GoldWave – プロフェッショナルなスイング＆トレンド取引シグナル



GoldWave は XAUUSD（金）に特化した高精度の自動取引シグナルですが。

複数層のモメンタムとボラティリティ分析により、中期スイングトレンドを捉え、安定したコントロールされた成長と最小限のドローダウンを実現します。

技術的特徴

ゴールド専用に最適化された全自動戦略

トレンド継続とボラティリティブレイクアウトに基づくエントリーロジック

平均保有時間：1〜2時間

マーチンゲール、グリッド、ナンピンなし（すべて独立取引）

各取引に固定ストップロスと動的テイクプロフィットを設定

高ボラティリティニュースを回避するリスクフィルター搭載

戦略概要

ターゲット：中期トレンド・スイングトレード

勝率：85%以上

平均月間利益：5〜10%（安定相場時）

最大ドローダウン：20%未満

トレンド市場やブレイクアウト局面で最も効果的

推奨条件

最低資金：300 USD 以上

推奨レバレッジ：1:500

アカウントタイプ：ECN または Raw Spread（低レイテンシー実行）

重要事項

本シグナルは 質を重視 しており、月間 10〜50件の高品質トレード のみを生成します。

安定した成績を求める投資家に最適です。

短期的な変動はありますが、長期的な成長曲線は安定的に上昇します。