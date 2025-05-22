通貨 / VIRC
VIRC: Virco Manufacturing Corporation
8.10 USD 0.23 (2.92%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
VIRCの今日の為替レートは、2.92%変化しました。日中、通貨は1あたり7.85の安値と8.11の高値で取引されました。
Virco Manufacturing Corporationダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
VIRC News
- Virco Mfg. Posts 15% Revenue Drop in Q2
- Virco earnings missed by $0.19, revenue fell short of estimates
- Virco Manufacturing Corporation (VIRC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Flexsteel Industries (FLXS) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- iHeartMedia (IHRT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Should Value Investors Buy Virco Manufacturing (VIRC) Stock?
- Virco MFG CEO Virtue buys $16,300 in company stock
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- Virco's Financials Are Starting To Reflect Its Competitive Reality (NASDAQ:VIRC)
- Virco earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
- Virco Reports $700,000 First Quarter Profit as Demand for School Furniture Slows
- Virco stock touches 52-week low at $8.12 amid market challenges
1日のレンジ
7.85 8.11
1年のレンジ
7.46 17.31
- 以前の終値
- 7.87
- 始値
- 7.87
- 買値
- 8.10
- 買値
- 8.40
- 安値
- 7.85
- 高値
- 8.11
- 出来高
- 110
- 1日の変化
- 2.92%
- 1ヶ月の変化
- -4.82%
- 6ヶ月の変化
- -14.10%
- 1年の変化
- -41.26%
