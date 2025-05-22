Währungen / VIRC
VIRC: Virco Manufacturing Corporation
7.92 USD 0.18 (2.22%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von VIRC hat sich für heute um -2.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 7.91 bis zu einem Hoch von 8.04 gehandelt.
Verfolgen Sie die Virco Manufacturing Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
VIRC News
- Virco Mfg. Posts 15% Revenue Drop in Q2
- Virco earnings missed by $0.19, revenue fell short of estimates
- Virco Manufacturing Corporation (VIRC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Flexsteel Industries (FLXS) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- iHeartMedia (IHRT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Should Value Investors Buy Virco Manufacturing (VIRC) Stock?
- Virco MFG CEO Virtue buys $16,300 in company stock
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- Virco's Financials Are Starting To Reflect Its Competitive Reality (NASDAQ:VIRC)
- Virco earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
- Virco Reports $700,000 First Quarter Profit as Demand for School Furniture Slows
- Virco stock touches 52-week low at $8.12 amid market challenges
Tagesspanne
7.91 8.04
Jahresspanne
7.46 17.31
- Vorheriger Schlusskurs
- 8.10
- Eröffnung
- 8.04
- Bid
- 7.92
- Ask
- 8.22
- Tief
- 7.91
- Hoch
- 8.04
- Volumen
- 43
- Tagesänderung
- -2.22%
- Monatsänderung
- -6.93%
- 6-Monatsänderung
- -16.01%
- Jahresänderung
- -42.57%
