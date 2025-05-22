Dövizler / VIRC
VIRC: Virco Manufacturing Corporation
7.92 USD 0.18 (2.22%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
VIRC fiyatı bugün -2.22% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 7.85 ve Yüksek fiyatı olarak 8.04 aralığında işlem gördü.
Virco Manufacturing Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
VIRC haberleri
- Virco Mfg. Posts 15% Revenue Drop in Q2
- Virco earnings missed by $0.19, revenue fell short of estimates
- Virco Manufacturing Corporation (VIRC) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- Flexsteel Industries (FLXS) Beats Q4 Earnings and Revenue Estimates
- iHeartMedia (IHRT) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Should Value Investors Buy Virco Manufacturing (VIRC) Stock?
- Virco MFG CEO Virtue buys $16,300 in company stock
- Ex-Dividend Date Nearing for These 10 Stocks – Week of June 16, 2025 - TipRanks.com
- Virco's Financials Are Starting To Reflect Its Competitive Reality (NASDAQ:VIRC)
- Virco earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
- Virco Reports $700,000 First Quarter Profit as Demand for School Furniture Slows
- Virco stock touches 52-week low at $8.12 amid market challenges
Günlük aralık
7.85 8.04
Yıllık aralık
7.46 17.31
- Önceki kapanış
- 8.10
- Açılış
- 8.04
- Satış
- 7.92
- Alış
- 8.22
- Düşük
- 7.85
- Yüksek
- 8.04
- Hacim
- 251
- Günlük değişim
- -2.22%
- Aylık değişim
- -6.93%
- 6 aylık değişim
- -16.01%
- Yıllık değişim
- -42.57%
21 Eylül, Pazar